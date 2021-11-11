يوم العزاب.. مناسبة صينية تحولت لأكبر يوم للتسوق

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يحتفل الكثير حول العالم في 11 نوفمبر من كل عام، بيوم العزاب، الذي كان يُطلق عليه في الأصل «Blind date»، هو يوم عطلة وموسم تسوق صيني غير رسمي يحتفل بالأشخاص الذين ليسوا في علاقات تم اختيار التاريخ 11 نوفمبر (11/11) لأن الرقم 1 يشبه العصا التي تشير أن الرجل بمفرده دون زوجة.

يوم العزاب يعتبر ويعامل كأكبر يوم للتسوق الفعلي والتسوق عبر الإنترنت على مستوى العالم حيث تجاوز متسوقو على بابا 213.5 مليار يوان 30.7 مليار دولار أمريكي من إجمالي الإنفاق خلال يوم العزاب لعام 2018.

في الجامعات الصينية خلال التسعينيات، جعل الطلبة من هذا اليوم احتفالًا بعزوبيتهم، خاصة أنهم يتعرضون لضغوط متزايدة من الآباء (نظرًا للثقافة المحلية) من أجل الزواج.

ومع انضمام المزيد من الأشخاص للاحتفال بهذه العطلة انتهزت العديد من الشركات الفرصة لاستهداف المستهلكين الأصغر سنًا بما في ذلك الشركات مثل المطاعم وصالات الكاريوكي ومراكز التسوق عبر الإنترنت.