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.. والد التوأم السيامي المصري: شكراً خادم الحرمين وشعب المملكة

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فيديو.. والد التوأم السيامي المصري: شكراً خادم الحرمين وشعب المملكة .. والد التوأم السيامي المصري: شكراً خادم الحرمين وشعب المملكة
ثمّن الدور الإنساني للمملكة لاستجابتها لمناشدته لإجراء عملية الفصل

فيديو.. والد التوأم السيامي المصري: شكراً خادم الحرمين وشعب المملكة

عبّر والد التوأم السيامي المصري سارة وسلمى عن فرحته وتقديره للمملكة بعد توجيه خادم الحرمين الشريفين بعملية الفصل.
وثمن الأب الدور الإنساني لحكومة خادم الرمين الشريفين التي استجابت لمناشدته لإجراء عملية فصل التوأم بأحد المستشفيات المتخصصة بالمملكة.
وأضاف: أحد أصدقائي اقترح علي التوجه للمملكة العربية ؛ حيث إن مستشفى الملك سلمان متخصص في تلك الحالات ويمكنه تقديم المساعدة، وتم التواصل معي من قبل الأطباء لدراسة الحالة.
ويعد هذا التوأم هو الحالة رقم (118) التي وردت من (22) دولة حول العالم، جرت دراستها في البرنامج السعودي الوطني لفصل التوائم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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