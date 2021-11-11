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"" تقدم عرضًا استثنائيًّا لتشجيع السفر من دول الخليج لموسم الرياض

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"السعودية" تقدم عرضًا استثنائيًّا لتشجيع السفر من دول الخليج لموسم الرياض "" تقدم عرضًا استثنائيًّا لتشجيع السفر من دول الخليج لموسم الرياض
في إطار الشراكة مع الهيئة للسياحة.. وتفعيلًا لدورها كشريك استراتيجي

أطلقت الخطوط السعودية عرضًا ترويجيًّا استثنائيًّا للسفر بين دول مجلس التعاون الخليجي والعاصمة الرياض بقيمة 150 دولارًا؛ بهدف إتاحة الفرصة لزيارة موسم الرياض والاستمتاع بفعالياته وبرامجه المنوعة، في إطار الشراكة مع الهيئة السعودية للسياحة، وتفعيلًا لدورها كشريك استراتيجي وناقل رسمي لموسم الرياض.

ويشمل عرض "السعودية" الترويجي غير المسبوق، تذكرة سفر في الاتجاهين من محطات: (أبو ظبي، ودبي، والكويت، والدوحة، والمنامة) إلى الرياض، ويستمر حتى 8 ديسمبر القادم.

يُذكر أن بإمكان الضيوف الاستفادة من العرض من خلال استخدام الرمز الترويجي (IMAGINE) عند الحجز عبر الموقع الإلكتروني (www.saudia.com)، والتطبيقات على الأجهزة الذكية، التي تقدم "السعودية" من خلالها باقة من الخدمات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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