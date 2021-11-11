رغم تلقيه اللقاح.. إصابة رئيس الاستخبارات الألمانية بفيروس كورونا

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أعلن جهاز الاستخبارات الخارجية الألماني، اليوم الخميس، إصابة رئيسه برونو كال بفيروس كورونا.

وذكر جهاز الاستخبارات أن رئيسه أصيب رغم تطعيمه، وأنه حالياً في عزل منزلي.

وأضاف جهاز الاستخبارات الخارجية الألماني أن كال - 59 عاماً- والذي يرأس الجهاز منذ 2016 حالته مستقره.

وسجلت ألمانيا، الخميس، عددًا قياسيًا من الإصابات الجديدة بكوفيد-19 بلغ 50 ألفا و196 حالة إضافية خلال 24 ساعة، في مؤشر إلى عنف موجة الوباء التي تضرب البلاد، حسب معهد روبرت كوخ للرصد الصحي.

وهذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها عدد الإصابات اليومية الخمسين ألفا منذ بداية الوباء في ألمانيا، حيث تسجل أعداد قياسية من الإصابات.

وبلغ عدد الوفيات 235 خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وسجل المعهد الصحي الألماني، الأربعاء، نحو 40 ألف إصابة جديدة، فيما سجلت السلطات الصحية الروسية، الثلاثاء، أعلى حصيلة وفيات منذ بدء ظهور الوباء بواقع 1211 حالة وفاة خلال يوم واحد، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى نحو ربع مليون.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن وتيرة انتقال عدوى كورونا في أوروبا «مقلقة جدا» في الوقت الحالي، مما قد يؤدي إلى تسجيل نصف مليون وفاة إضافية في القارة بحلول فبراير المقبل.