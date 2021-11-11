«صرف 600 مليون دولار تعويضًا للضحايا».. القضاء يفصل في «أسوأ فضيحة صحية» في تاريخ الولايات المتحدة

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أصدر القضاء الأمريكي، الخميس، الموافقة النهائية على دفع أكثر من 600 مليون دولار لضحايا تسمم بالرصاص من مياه الشرب في مدينة فلينت الأمريكية في «فضيحة صحية هي الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة».

وقالت القاضية في محكمة في ميتشيجان جوديث ليفي خلال تلاوتها القرار إنه «يمثل الاتفاق الذي توصلنا إليه نجاحا رائعا لأسباب عديدة منها وضعه مخططا وجدولا زمنيا للتعويضات المناسبة لكلّ شخص مخول للحصول عليها»، وفقًا لتقارير لوكالة أنباء فرانس برس، وإذاعة مونت كارلو الدولية، الخميس.

وتوجه هذه المبالغ بشكل خاص إلى أطفال المدينة الصناعية سابقا، بحسب الوثيقة القضائية، بعد أن أصبحت المدينة رمزا لعدم المساواة الاجتماعية في الولايات المتحدة، كما توجه لصالح الكبار القادرين على تقديم أدلة على أمراض مرتبطة بتسممهم بالرصاص.

يذكر أن المأساة نجمت عن قرار حاكم ميتشيجان الجمهوري في ذلك الوقت بتغيير مصدر إمدادات المياه في المدينة عام 2014 بهدف التوفير، حيث تسمم العديد من سكان فلينت بالرصاص لأن المياه الحمضية الملوثة من النهر المحلي- والمفضلة على المياه النقية من بحيرة هورون المجاورة- أدت إلى تآكل أنابيب نظام توزيع المياه في المدينة، وكان بين 18 ألف و20 الف طفل يعيشون في فلينت في فترة التلوث هذه.

ويهدد التسمم بالرصاص صحة آلاف الأطفال في فلينت بعواقب صحية وخيمة لعقود، حيث توفي 12 شخصًا على الأقل من مرض ليجيونير وهو عدوى سببها التلوث الأولي للمياه.

ويعتبر كثيرون أن تلوث المياه في فلينت يمثّل «عنصرية بيئية» مستمرة في الولايات المتحدة، حيث يشكل السود 57 % من سكان فلينت البالغ عددهم مئة ألف نسمة، يعيش أكثر من ثلثهم تحت خط الفقر.