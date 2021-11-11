وزيرة الثقافة تستقبل سفير التشيك لبحث التعاون المشترك

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استقبلت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، جاك فوليك، سفير جمهورية التشيك بالقاهرة، ووفد يضم كلا من أوندريخ تشيرني المدير العام للمراكز التشيكية، جان بوندي مدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية التشيكية وأولدريخ فوندروشكا الدبلوماسي المتخصص في العلاقات الثقافية بسفارة الجمهورية التشيكية بالقاهرة، حيث تناول اللقاء بحث سبل دعم وتعزيز التعاون الثقافي والفني بين البلدين.

أشاد فوليك بالحركة الثقافية والفنية في مصر وبدور وزارة الثقافة في نشر الوعي والفنون في مختلف محافظات مصر وهو ما كان المحرك الرئيسي في تفكير جمهورية التشيك لتأسيس أول مركز ثقافي تشيكي في مصر وهو الأول لها على مستوى العالم العربي وإفريقيا، والذي سيتم افتتاحه في عام 2022، وأضاف أن الحضارة والثقافة المصرية هى محط أنظار العالم، خاصة الشعب التشيكي الذي يحرص على زيارة مصر دائما، مؤكدا على أن أكثر من 300 ألف تشيكي كانوا يزورون مصر قبيل جائحة كورونا.

من جانبها، عبرت عبدالدايم عن سعادتها بهذه الزيارة ورحبت بفكرة المركز الثقافي وأكدت على تقديم كافة أوجه الدعم لإقامة المركز باعتباره إضافة حقيقية للمراكز الثقافية للعديد من دول العالم في مصر، إلى جانب أنه نافذة هامة لتبادل الثقافات وفتح آفاق من التعاون المشترك في كافة المجالات الفنية والثقافية والابداعبة والمعرفية بين البلدين.