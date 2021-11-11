القبض على مالك مطبعة وسيدة احترفا تزوير الشهادات التعليمية وبيانات النجاح بالغربية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضبطت أجهزة الأمن، اليوم الخميس، مالك مطبعة، وسيدة، بالغربية، لقيامهما بتزوير المحررات والمستندات الرسمية المتعلقة بالجهات التعليمية، وترويجها على الطلاب غير الحاصلين على درجات تؤهلهم للالتحاق ببعض المدارس.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، قيام سيدة لها معلومات جنائية، مقيمة بمحافظة الغربية، بممارسة نشاط إجرامي في مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها للجهات التعليمية وخاصة للطلاب غير الحاصلين على الدرجات التي تؤهلهم للالتحاق بمدارس مختلفة، من خلال التلاعب في بيانات درجات النجاح وإثبات درجات أعلى من الحاصلين عليها وطلبات تفيد إلحاقهم بمدارس أخرى، مقابل مبالغ مالية كبيرة تتحصل عليها منهم، متخذة من مسكنها بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية وكراً لممارسة نشاطها الإجرامي.

بتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم استهداف المتهمة وضبطها، وبتفتيش مسكنها عثرت القوات على كمية من الشهادات وبيانات النجاح وخطابات وطلبات تحويل وشهادات حسن السير والسلوك «خالية البيانات ومعدة للتزوير»، وهاتف محمول بفحصه فنيًا تبين وجود صور للمستندات المضبوطة.

بمواجهة المتهمة أقرت بنشاطها الإجرامي وقيامها بتزوير المحررات الرسمية لدى مطبعة بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية، باستهداف المطبعة تم ضبط مالكها وبتفتيشها ضبطت القوات جهاز كمبيوتر بمشتملاته وجهاز إسكانر، بفحصه فنيًا تبين أنه مُحمل عليه برنامج لتعديل الأختام والأوراق وكذلك بصمات أختام شعار الجمهورية المنسوبة للجهات التعليمية والحكومية المختلفة.

كما عثرت القوات على كمية من بيانات النجاح وكشوف بنكية وهاتف محمول بفحصه تبين وجود صور للمستندات المضبوطة، وبمواجهة المتهم الأخير أقر بنشاطه الإجرامي.