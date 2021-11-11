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«التعليم» تنتهي من تطعيم مليون و400 ألف معلم بلقاح كورونا

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«التعليم» تنتهي من تطعيم مليون و400 ألف معلم بلقاح كورونا «التعليم» تنتهي من تطعيم مليون و400 ألف معلم بلقاح كورونا

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن إجمالي عدد المعلمين الذين تم الانتهاء من تطعيمهم بلقاح كورونا بلغ مليون و400 ألف معلم.

وأضافت الوزارة أنه جاري تطعيم باقي المعلمين، والبالغ نسبتهم 14%، مشيرةً إلى أن هؤلاء المعلمين سجلوا بياناتهم على رابط تطعيم كورونا بموقع وزارة الصحة.

وأوضحت الوزارة التزامها بتعليمات رئيس الوزراء الخاصة بعدم السماح لأي موظف لم يتلق اللقاح بالدخول إلى مكان عمله بعد يوم 15 نوفمبر الجاري حرصا على سلامة الجميع.

وأصدرت الوزارة تعليمات رسمية للمديريات التعليمية للتأكيد على طلاب المرحلة الثانوية العامة والفنية بالتسجيل على موقع وزارة الصحة لتلقي لقاح فايزر من سن ١٥ وحتي ١٨ سنة.

المصرى اليوم

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