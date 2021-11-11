وزير الزراعة يلتقي سفير المجر بالقاهرة لبحث التعاون الزراعي الثنائي بين البلدين

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استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السفير المجري في القاهرة «أندراش كوفاكش»، ‏حضر اللقاء د. سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة، لبحث أوجه التعاون ذات الاهتمام المشترك والموضوعات المزمع طرحها خلال زيارته إلى بودابست وخاصة التعاون في مجال الثروة الحيوانية وإنتاج التقاوي.

أعرب «القصير»، عن تطلعه لخلق تعاون مثمر مع الجانب المجري في شتي المجالات المتعلقة بالأنشطة الزراعية المختلفة، مشيرًا إلى أن اللقاء يأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية بقيام وزيري الزراعة والري بزيارة رسمية إلى جمهورية المجر لمتابعة ما تم الاتفاق عليه أثناء الزيارة الرئاسية الأخيرة للرئيس عبدالفتاح السيسي للمجر للمشاركة في قمة فيشجراد.