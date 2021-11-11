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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى في حراسة الشرطة الإسرائيلية

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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى في حراسة الشرطة الإسرائيلية مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى في حراسة الشرطة الإسرائيلية

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اقتحم مستوطنون متطرفون، صباح يوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك ونفذوا جولات استفزازية داخل باحاته، بحراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية.

وأدى المستوطنون طقوسهم التلمودية بأصوات عالية، ويتحججون بالجلوس للاستراحة، لإطالة وقت مكوثهم في المسجد.

وتسمح شرطة الاحتلال يوميًا ما عدا الجمعة والسبت، للمستوطنين بجولتي اقتحام لـ «الأقصى» صباحية، ومسائية ما بعد الظهر.

من جانب أخر، أُصيب 4 فلسطينيين، اثنان منهم برصاص الحي، في اعتداء نفذه مستوطنون إسرائيليون، على تجمع فلسطيني جنوب مدينة الخليل جنوبي الضفة المحتلة.

وأوردت مصادر إعلامية، أن «المستوطنين اعتدوا بالضرب والحجارة والرصاص، على المواطنين في خربة (تجمع صغير) خلّة الضّبع في (بلدة) يطّا، ما أدى إلى إصابة مواطنين بالرصاص في اليد تم نقلهما إلى المستشفى».

وأشارت المصادر، أن مواطنين آخرين -أحدهما مسن- أصيبا برضوض أيضا.

من جهته، قال فؤاد العمور، منسق «لجان الحماية والصمود» الفلسطينية: «إن مستوطنين إسرائيليين هاجموا نشطاء ومواطنين قرب تجمع»خَلّة الضّبع«شرق مدينة يطا جنوب الخليل بالرصاص.»

وقال العمور: «مستوطنون أطلقوا النار تجاه عشرات الشبان في خلة الضبع».

وأشار إلى محاولة المستوطنين إقامة خيمة على أراضي الفلسطينيين من سكان التجمع المذكور، «فتصدى لهم مواطنون ونشطاء، وقررت الإدارة المدنية الإسرائيلية إزالتها».

وذكر العمور، أن المستوطنين عادوا إلى المكان في ساعات الغروب، فتصدى لهم النشطاء مجددًا«.

المصرى اليوم

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