جيرارد مديرًا فنيًا لـ أستون فيلا.. والمدرب يكشف كواليس مفاوضاته مع «ساويرس»

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أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه اليوم الخميس 11-11-2021 إتمام إجراءات التعاقد من ستيفن جيرارد ليتولي الإدارة الفنية للفريق خلفا للمدرب المقال دين سميث.

وكان نادي أستون فيلا قد أقال مدربه دين سميث بسبب سوء النتائج، عقب خسارة الفريق أمام ساوثهامبتون بنتيجة 1-0 في الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب سوء النتائج حيث يحتل أستون فيلا المركز الخامس عشر برصيد 10 نقاط فقط من 11 مباراة.

وبدأ تريزيجيه في التعافي من الإصابة التي لحقت به بقطع في الرباط الصليبي في الركبة خلال الموسم الماضي، ويخوض حاليا تدريبات تأهيلية استعدادًا للعودة لمباريات أستون فيلا.

وأصدر أستون فيلا بيانًا رسميًا صباح اليوم جاء كالتالي:

يسر نادي أستون فيلا لكرة القدم الإعلان عن تعيين ستيفن جيرارد مدربًا جديدًا لنا.

وقاد جيرارد فريق جلاسكو رينجرز للفوز بلقب الدوري الاسكتلندي الممتاز الموسم الماضي، حيث أنهى البطولة دون أي هزيمة في الدوري.

انضم جيرارد، الذي استمتع بمسيرة لعب رائعة مع ليفربول وإنجلترا، إلى رينجرز في عام 2018 بعد فترة عمل كمدرب أكاديمي في ليفربول.

وقال الرئيس التنفيذي لنادي أستون فيلا كريستيان بورسلو: «يسر مجلس إدارة أستون فيلا تعيين ستيفن كمدرب رئيسي جديد لدينا.. منذ انتقاله إلى التدريب بعد مسيرته اللامعة في اللعب، بدأ ستيفن بإدارة وتطوير أفضل اللاعبين الشباب في أكاديمية ليفربول، وهي تجربة نقدرها بشكل كبير في أستون فيلا».

وأضاف: «ثم اتخذ القرار الشجاع لاختبار نفسه في بيئة مكثفة وعالية الضغط للشركة الاسكتلندية القديمة. إن إنجازه اللاحق في الفوز بلقب الدوري مع جلاسكو رينجرز لفت انتباهنا حقًا كما فعلت تجربته في أوروبا».

وأكمل: «لقد كان واضحًا جدًا في مناقشاتنا معه أن طموحات ستيفن التدريبية وفلسفته وقيمه تتطابق تمامًا مع طموحات أستون فيلا.. نحن متحمسون لأنه وافق على قيادتنا في المرحلة التالية من خططنا الطموحة بينما نتطلع للبناء على التقدم المحرز منذ تولى ناصف ساويرس وويز إدنيز قيادة النادي في 2018».

وقال ستيفن جيرارد: «أستون فيلا هو نادٍ له تاريخ عريق وتقاليد في كرة القدم الإنجليزية وأنا فخور للغاية بأن أصبح مدربه الجديد.. في محادثاتي مع ناصف وويز وبقية أعضاء مجلس الإدارة، كان من الواضح مدى طموح خططهم للنادي وأنا أتطلع إلى مساعدتهم على تحقيق أهدافهم».

وأضاف: «أود أن أعرب عن خالص امتناني لكل شخص مرتبط بجلاسكو رينجرز لمنحي الفرصة لإدارة مثل هذا النادي الشهير لكرة القدم. إن مساعدتهم في الحصول على لقب الدوري رقم 55 محطمًا للأرقام القياسية سيحتل دائمًا مكانة خاصة في قلبي. أود أن أتمنى للاعبين والموظفين والمشجعين التوفيق في المستقبل».