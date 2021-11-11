محافظ المنيا يوجه رؤساء المراكز بالمتابعة الميدانية المستمرة لمعدلات التنفيذ مشروعات «حياة كريمة»

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تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بهدف الوقوف على جميع المعوقات والعمل على إيجاد حلول سريعة للاستمرار في تنفيذ الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الأسبوعي الذي يعقده المحافظ، بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب الشيوخ، ورؤساء المراكز المستهدفة، وعدد من وكلاء الوزارات ومديري الهيئات والشركات التنفيذية، وشباب البرنامج الرئاسي ومؤسسة حياة كريمة.

أكد المحافظ، أن محافظة المنيا بأجهزتها التنفيذية تسابق الزمن من أجل الانتهاء من مشروعات حياة كريمة في 192 قرية و757 تابعا بنطاق 5 مراكز مستهدفة والتي أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف تطوير قرى الريف المصري، مؤكدا أن الهدف من الاجتماع اكتشاف المشكلات التي تظهر والعمل على حلها بشكل لحظي حتى يتم الانتهاء من المشاريع في جميع القطاعات وفقا للمعايير القياسية، وبكفاءة وجودة عالية، وبما يحقق رضا المواطن المنياوي.

وناقش «القاضي»، نسب التنفيذ ومعدلات الأداء لعدد من المشروعات بالمراكز المدرجة في قطاعات (مياه الشرب – مشروعات الصرف الصحي – مشروعات مجمعات الخدمات – الهيئة العامة للأبنية التعليمية – قطاع الإسعاف – قطاع الصحة – توصيل الغاز الطبيعي – المجمعات الزراعية)، مشيراً إلى انه يتابع بصفة دورية ومستمرة معدلات تنفيذ المشروعات ميدانيا من خلال عدد من الجولات التفقدية للمشروعات الجاري تنفيذها.

ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية وكافة الأجهزة التنفيذية، بنطاق المراكز التي يجرى بها تنفيذ أعمال التطوير، بالمتابعة الميدانية والتواجد على أرض الواقع والتواصل مع المواطنين داخل القرى وحل المشكلات التي تظهر أمامهم حيث يتم المرور ميدانيا على كافة المشروعات لمتابعة نسب التنفيذ وإزالة المعوقات