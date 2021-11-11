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رئيس الوزراء يبدأ زيارة للوادي الجديد.. ويشهد افتتاح قاعة كبار الزوار بمطار الخارجة

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رئيس الوزراء يبدأ زيارة للوادي الجديد.. ويشهد افتتاح قاعة كبار الزوار بمطار الخارجة رئيس الوزراء يبدأ زيارة للوادي الجديد.. ويشهد افتتاح قاعة كبار الزوار بمطار الخارجة

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بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح الخميس، جولة موسعة بمحافظة الوادي الجديد؛ لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية بها، يرافقه كل من المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وعدد من رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

واستهل رئيس الوزراء جولته بمحافظة الوادي الجديد، بالتأكيد أن هذه الزيارة، والتي تأتي في إطار تفقد عدد من المشروعات الخدمية والإنتاجية بالمحافظة لدفع العمل بها، جاءت عقب نجاح محافظة الوادي الجديد في الملتقى التسويقي المصري الأول للتمور الذي أقيم خلال شهر أكتوبر الماضي بمدينة الخارجة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح ، رئيس الجمهورية، كما تأتي هذه الزيارة عقب نجاح مبادرة إحياء إنتاج الحرير الطبيعي، التي يدعمها مجلس الوزراء.

وخلال تواجده بمطار الخارجة، شهد رئيس الوزراء افتتاح قاعة كبار الزوار بالمطار، بحضور كل من اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، وهشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، وعبدالسلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، وأحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعماد سعد أحمد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب.

وأشار المحافظ إلى أن قاعة كبار الزوار بالمطار، تم تنفيذها على مساحة 120 م مسطح من خلال مديرية الإسكان، وتم الانتهاء منها في توقيت قياسي، حيث تمت مراعاة أن تظهر بصورة حضارية أمام الزائرين.

وعقب ذلك، توجه رئيس الوزراء إلى حديقة 30 يونيو بمدينة الخارجة، حيث قام بغرس فسيلة نخيل بالحديقة، المقامة على مساحة 9 أفدنة، حيث أوضح محافظ الوادي الجديد أن الحديقة تشمل حمام سباحة للأطفال، وملعبا خماسيا، وبحيرة على شكل خريطة ، ومسرحا فنيا وقاعة أفراح مجهزة، وركنا بيئيا، و«تراك» خاص للدراجات الهوائية على مسافة نحو 1 كم، بالإضافة لمجسمات تعليمية للأطفال عن قواعد المرور والقيادة والإسعافات الأولية، مع تخصيص مكان بالحديقة لمبادرة «ازرع نخلة».

كما تتميز الحديقة بأنها تجسد تاريخ مصر منذ العصر الفرعوني وحتى وقتنا المعاصر.

تجدر الإشارة إلى أنه تم افتتاح الحديقة، التي تقع شمال المدينة خلال شهر أكتوبر الماضي، بحضور عدد من الوزراء وسفراء بعض الدول، الذين قاموا بزرع أشجار النخيل بالحديقة ضمن مبادرة «ازرع نخلة» التي تنفذها المحافظة منذ عدة سنوات للتوسع في زراعة النخيل بالمحافظة.

المصرى اليوم

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