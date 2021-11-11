مياه المنيا تلتقي مسؤولي منظمة يونيسف لمناقشة الخطط المستقبلية للتعاون

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عقد المهندس رجب السعيد جبر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، اجتماعا مع الدكتور إيهاب عبدالعزيز، مدير برنامج المياه والاصحاح البيئي باليونيسيف، وريمون شكري منسق عام المشروع، بحضور عدد من قيادات الشركة.

ناقش الإجتماع ما تم انجازه من أعمال بالتعاون بين الشركة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف حيث تم عمل وصلات مياه منزلية للأسر الأكثر احتياجا وتوعية عدد ٢٥ مدرسة بمركز بنى مزار ضمن المشروع كمرحلة أولى وتلاها مشروع مدراسنا صحية بأيدينا لعدد ٦٠ مدرسة بمركز المنيا ومشروع صحتهم مستقبلهم بعدد ٢١٠ مدرسة بمركز المنيا وأبوقرقاص وسمالوط والتى شملت تدريب ١٠٥٠ معلم على خمس محاور ترشيد إستخدام المياه والاستخدام الأمثل للصرف الصحى والنظافة العامة والنظافة الشخصية والتغذية السليمة؛ كما تم توزيع مطهرات ومعقمات بالتعاون بين الشركة والمنظمة ومديرية التربية والتعليم.

وفيما يخص مواجهة فيرس كورونا تم توزيع بوسترات توعية لمواجهة الفيروس وتم رفع كفاءة مرافق المياه بالمدارس وتركيب القطع الموفرة ويجرى حاليا رفع كفاءة عدد عشر وحدات صحية بالتعاون مع مديرية الصحة والسكان حيث تم الإنتهاء من نسبة ٦٠%من المستهدف والتى تشمل خمس وحدات صحية بمركز المنيا وهى (طوة- صفط الخمار- نزلة عبيد- المطاهرة البحرية- البرجاية) وخمس وحدات بمركز بنى مزار وهى (بنى صامت- أبوجرج- الجرنوس- أبشاق -أعطو) بتكلفة ٥٦٥ألف جنيه.

وشهدت الشركة طفرة في التعاون مع المنظمة في الفترة من ٢٠٢١/٢٠١٥ حيث تم عمل وصلات مياه وصرف لعدد ١٠٧٥بتكلفة حوالى مليون و١٩٥ألف جنيه والتوعية بالمدارس ٢ مليون ١٦٨ ألف والوحدات الصحية ٥٦٥ألف ليصل الاجمالى مايقارب ٣مليون ٩٢٨ ألف.