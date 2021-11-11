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سخر سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي من تصريحات الحكم محمد عادل الذي أدار مباراة القمة بين القطبين، والخاصة بما ردده عن احتواء لاعبي الزمالك بعد هدف الأهلي الثالث.

ونجح الأهلي يوم الجمعة في الفوز على غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 5-3 في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال سيد عبدالحفيظ في تصريحات تليفزيونية: ركلة الجزاء التي احتسبت ضدنا لصالح الزمالك ليست صحيحة بالمرة ولا أعرف كيف احتسبها الحكم محمد عادل، ولكنني عرفت الآن أنها اتخذت تحت بند الاحتواء.

وأضاف: لم نتوقع الفوز على الزمالك بهذه النتيجة الكبيرة ولكننا كنا في كامل التركيز حتى نهاية المباراة لأن الزمالك يبقى الزمالك على مر التاريخ والدهر فريق قوي ومميز، وأردف ساخراً: زائد الاحتواء كمان.

وأوضح عبدالحفيظ: محمد عادل حتى الهدف الخامس كان يؤدي مباراة العُمر، وارد أن عمر السعيد أو طارق حامد كانا يستحقان طرد، لكن بعد ركلة الجزاء تدخل زيزو كان قويًا جدًا وكان يستحق البطاقة الحمراء المباشرة.

عبدالحفيظ: الحكم طرد بوجبا وليفربول متقدم 4- صفر ولم يحتوي لاعبي مانشستر

وضرب عبدالحفيظ مثالا بما حدث مع العملاق مانشستر يونايتد أمام ليفربول، وقال: مانشستر يونايتد كان مهزومًا على ملعبه بـ4 أهداف أمام ليفربول، والحكم طرد بول بوجبا ولم يقل إنه يلعب على ملعبه وخاسر 4، القانون قانون ولا يمكن تجاوزه.

وانتقد عبدالحفيظ تصريحات كارتيرون مدرب الزمالك حول إنفاق الأهلي الملايين من أجل ضم لاعبين جدد، وقال: كارتيرون كان عايز ينيمنا وأن الأهلي ضمن الفوز، لكن لا يوجد هذا في كرة القدم لأننا أولًا وأخيرًا نواجه الزمالك، وأين الملايين التي يتحدث عنها في جلب لاعبين لم نشتر سوى ميكيسوني وبيرسي تاو بينما عمار حمدي وأحمد عبدالقادر عائدان من الإعارة مثلما عاد للزمالك عمر السعيد ومحمد أوناجم.

عبدالحفيظ: ركلات جزاء الزمالك في الدوري مقارنة ببطولة إفريقيا توضح حجم مساعدة الحكام للأبيض

وانتقد عبدالحفيظ ركلات الجزاء الكثيرة التي حصل عليها الزمالك موضحاً: الزمالك حصل على 14 ركلة جزاء في آخر 22 مباراة محلية، بخلاف ركلة الجزاء التي احتسبت له في أول مباراة بالدوري هذا الموسم، ورئيس لجنة الحكام نفسه قال إنها 50:50، ثم في اليوم التالي قال إنها ليست ركلة جزاء، وهذا في وجود حكم الفار حسام عزب، الذي لم يحتسب لنا ركلة جزاء أمام وادي دجلة الموسم الماضي، ويكفي أن أوضح أنه في آخر 22 مباراة إفريقية حصل الزمالك على ركلة جزاء واحدة، وهذا يوضح دور الحكام المساعد له محلياً.

سيد عبدالحفيظ يكشف كواليس ما دار بين موسيماني ولاعبي الأهلي بين شوطي مباراة القمة

في شأن متصل، قال سيد عبدالحفيظ إن موسيماني بين شوطي مباراة القمة كان غاضبًا جدًا، وكان يقول للاعبين نحن فريق كبير ويجب أن نسجل أكثر، حتى التغييرات التي تعرض للانتقاد بسببها هو كان يقصد منها استغلال المساحات، لأن الزمالك بدأ الشوط الثاني بطريقة 4- 1- 4- 1، وبعد ذلك أشرك أوناجم، وكأنه يلعب بسداسي هجومي.

وعاد لانتقاد الحكم محمد عادل في الشوط الثاني من المباراة، مختتماً: خلال تنفيذ ركلة جزاء الأهلي الثانية كانت هناك كرة ثانية في الملعب، والقانون يقول إن الحكم يأخذ الكرة ويذهب لمقاعد البدلاء ويقول للمدير الفني من ألقاها داخل الملعب ويطرد من ألقاها، وإن لم يعرف من ألقاها يقوم الحكم بطرد المدير الفني نفسه.