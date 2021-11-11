ضبط 3 مواطنين سرقوا الأغنام وسلبوا المارة
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، بأن الجهات الأمنية في مركز الضبط الأمني بمحافظة العيدابي، ضبطت (19) كيلو جرما من مادة...
جازان الوطن
06 ربيع الثاني 1443 هـ
أنهت أمانة منطقة عسير ممثلة في بلدية الساحل تجهيز وتأهيل الواجهة البحرية بساحل منطقة عسير على البحر الأحمر لاستقبال الزوار وعشاق...
أبها :الوطن
06 ربيع الثاني 1443 هـ
عاجل: 94 جمعية صحية جديدة في السعودية
بلغ عدد الجمعيات الصحية الأهلية قيد التأسيس 94 جمعية أهلية، تضاف إلى 95 جمعية صحية أهلية قائمة، ليصبح بذلك إجمالي الجمعيات القائمة...
الرياض: سليمان العنزي
06 ربيع الثاني 1443 هـ
أنجز مركز الاتصال الموحد 1933 لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، 21613 بلاغًا خلال 1441-1442، شملت التهاون في تطبيق الإجراءات...
جدة: نجلاء الحربي
06 ربيع الثاني 1443 هـ
استقبلت الواجهة البحرية بمركز الحريضة على ساحل عسير البحري خلال اجازة الأسبوع المنصرم أكثر من 11 ألف و 400 مركبة للاستماع بأجوائها...
الدرب: سلطان عسيري
05 ربيع الثاني 1443 هـ