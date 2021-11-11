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ضبط 3 مواطنين سرقوا الأغنام وسلبوا المارة

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ضبط مواطن خبّأ الحشيش في خزان وقود

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، بأن الجهات الأمنية في مركز الضبط الأمني بمحافظة العيدابي، ضبطت (19) كيلو جرما من مادة...

e9ac7e384c.jpgجازان الوطن
fdc8cccf36.jpg06 ربيع الثاني 1443 هـ

عسير تستعد لاستقبال الزوار

أنهت أمانة منطقة عسير ممثلة في بلدية الساحل تجهيز وتأهيل الواجهة البحرية بساحل منطقة عسير على البحر الأحمر لاستقبال الزوار وعشاق...

icon-byline.pngأبها :الوطن
icon-clock.png06 ربيع الثاني 1443 هـ

عاجل: 94 جمعية صحية جديدة في

بلغ عدد الجمعيات الصحية الأهلية قيد التأسيس 94 جمعية أهلية، تضاف إلى 95 جمعية صحية أهلية قائمة، ليصبح بذلك إجمالي الجمعيات القائمة...

icon-byline.pngالرياض: سليمان العنزي
icon-clock.png06 ربيع الثاني 1443 هـ

بلاغات عسير تشغل هاتف الشؤون الإسلامية

أنجز مركز الاتصال الموحد 1933 لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، 21613 بلاغًا خلال 1441-1442، شملت التهاون في تطبيق الإجراءات...

icon-byline.pngجدة: نجلاء الحربي
icon-clock.png06 ربيع الثاني 1443 هـ

11.4 ألف مركبة تزور الواجهة البحرية بساحل عسير خلال أسبوع

استقبلت الواجهة البحرية بمركز الحريضة على ساحل عسير البحري خلال اجازة الأسبوع المنصرم أكثر من 11 ألف و 400 مركبة للاستماع بأجوائها...

icon-byline.pngالدرب: سلطان عسيري
icon-clock.png05 ربيع الثاني 1443 هـ

الوطن السعودية

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