تسبب انبعاثات.. حملة لضبط المخالفات البيئية تضبط 48 سيارة بالقاهرة والجيزة (صور)

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وجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، اليوم الخميس، حملة مكبرة بالتنسيق مع مديريات الأمن والجهات المعنية لضبط السيارات التي تسبب انبعاثات وأدخنة ضارة بالبيئة، والمخالفات الواقعة على مجرى نهر النيل بنطاق مديريات أمن القاهرة والجيزة والمنيا.

أسفرت جهود تلك الحملة عن فحص 145 سيارة ضُبط خلالها 48 سيارة، من بينهم (3 سيارات بنزين- 45 سيارة سولار) غير مطابقة وتسبب انبعاثات وأدخنة ضارة بالبيئة، بالمخالفة لقانون البيئة، بنطاق مديريتي أمن القاهرة والجيزة.

كما أسفرت عن ضبط 25 قضية «صرف مباشر- إلقاء مخلفات» على مجرى نهر النيل والمجاري المائية بنطاق مديرية أمن المنيا، بالمخالفة لقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية.

تحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.

حملة لضبط المخالفات البيئية تضبط سيارات غير مطابقة