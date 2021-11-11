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3 أهداف لـ محمد صلاح الأفضل في ليفربول لشهر أكتوبر: «أداء فردي رائع» ..

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3 أهداف لـ محمد صلاح الأفضل في ليفربول لشهر أكتوبر: «أداء فردي رائع» .. فيديو 3 أهداف لـ محمد صلاح الأفضل في ليفربول لشهر أكتوبر: «أداء فردي رائع» ..

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حصد الدولي المصري محمد صلاح جائزة أفضل هدف في الشهر سجله فريقه ليفربول خلال أكتوبر الماضي، وذلك بعدما حصد المركزين الأول والثاني بين الأهداف المرشحة.

وشارك الدولي المصري محمد صلاح نجم وهداف ليفربول الإنجليزي على جائزة أفضل هدف لـ الريدز خلال شهر أكتوبر المنقضي حيث نافس بثلاثة أهداف رائعة تم اختيارهم من مجموع الأهداف التي سجلها خلال الشهر.

وخاض ليفربول 6 مباريات خلال شهر أكتوبر الماضي بواقع 4 في الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج، ومباراة دور الـ 16 لكأس كابيتال وان ضد بريستون ولم يشارك بها محمد صلاح ، ولقاء في مجموعات دوري أبطال أوروبا ضد أتلتيكو مدريد.

وسجل محمد صلاح خلال مباريات ليفربول في شهر أكتوبر 7 أهداف، 5 منهم في الدوري الإنجليزي ضد مانشستر سيتي وواتفورد وهاتريك في مانشستر يونايتد، وهدفين في دوري أبطال أوروبا في شباك أتلتيكو مدريد.

ونافس محمد صلاح على جائزة أفضل هدف في شهر أكتوبر بـ 3 أهداف، هم، هدفه في شباك مانشستر سيتي، وفي واتفورد، وهدفه الأخير في هاتريك مانشستر يونايتد.

ونشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول ترتيب الأهداف بعد التصويت عليها، وجاء الترتيب النهائي للأهداف كالتالي:

5- هدف أوريجي في شباك بريستون.

4- هدف ساديو ماني في شباك مانشستر سيتي، من صناعة محمد صلاح.

3- هدف محمد صلاح في شباك مانشستر يونايتد.

2- هدف محمد صلاح في مرمى واتفورد.

1- هدف محمد صلاح في مانشستر سيتي.

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المصرى اليوم

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