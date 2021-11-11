«الداخلية»: 6 متهمين وراء إجبار مواطن على توقيع 81 إيصالات وعقد على بياض بالإكراه

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات واقعة إجبار أحد الأشخاص بالمنيا على توقيع إيصالات وعقود بالإكراه، وضبطت 6 متهمين وراء الواقعة وذلك بسبب خلافات على 5 ملايين و500 الف جنيه مع شقيق المجني عليه وتولت النيابة التحقيق .

تلقي ضباط مركز شرطة العدوة بمديرية أمن المنيا من (أحد الأشخاص) بتضرره من (3 أشخاص) لقيامهم بخطف (نجل عمه) لوجود خلافات مالية بين المشكو فـى حقهم وشقيق المختطف.

وفـى وقت لاحق حضر المجنى عليه لديوان المركز وإتهم المشكو في حقهم وآخرين بإصطحابه تحت تهديد السلاح لمنزل تحت الإنشاء وإكراهه على توقيع عدد من إيصالات الأمانة والأوراق البيضاء وعدد من عقود البيع وذلك حال إستقلاله مركبة «توك توك» بقرية العقالية بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا.

بالفحص تبين صحة الواقعة وأن وراء إرتكابها 6 أشخاص «لأحدهم معلومات جنائية» حيث إتفقوا فيما بينهم على خطف المجنى عليه وإكراهه على توقيع 60 إيصال أمانة و10 عقود بيع إبتدائى و11 ورقة على بياض ممهورين ببصمته وتوقيعه ورقمه القومى لقيام شقيق المُبلغ بالإستيلاء على مبالغ مالية بلغت 5 مليون و500 ألف جنيه من 2 منهم بزعم توظيفها نظير أرباح شهرية إلا أنه لم يف بذلك ورفض رد المبلغ وترك محل إقامته، وقاموا بإستخدام سيارة ودراجتين ناريتين في إرتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم، وتم ضبطهم وبحوزتهم إيصالات الأمانة وأوراق وعقود البيع والسيارة والدراجتين المستخدمين في الواقعة.

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة ،كما ضُبط بحوزة أحدهم (فرد خرطوش وعدد من الطلقات ) وبمواجهته قرر بحيازته للسلاح المضبوط لإستخدامه فـى الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية