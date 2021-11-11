ضبط مواطن خبّأ الحشيش في خزان وقود
أنهت أمانة منطقة عسير ممثلة في بلدية الساحل تجهيز وتأهيل الواجهة البحرية بساحل منطقة عسير على البحر الأحمر لاستقبال الزوار وعشاق...
أبها :الوطن
06 ربيع الثاني 1443 هـ
عاجل: 94 جمعية صحية جديدة في السعودية
بلغ عدد الجمعيات الصحية الأهلية قيد التأسيس 94 جمعية أهلية، تضاف إلى 95 جمعية صحية أهلية قائمة، ليصبح بذلك إجمالي الجمعيات القائمة...
الرياض: سليمان العنزي
06 ربيع الثاني 1443 هـ
أنجز مركز الاتصال الموحد 1933 لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، 21613 بلاغًا خلال 1441-1442، شملت التهاون في تطبيق الإجراءات...
جدة: نجلاء الحربي
06 ربيع الثاني 1443 هـ
استقبلت الواجهة البحرية بمركز الحريضة على ساحل عسير البحري خلال اجازة الأسبوع المنصرم أكثر من 11 ألف و 400 مركبة للاستماع بأجوائها...
الدرب: سلطان عسيري
05 ربيع الثاني 1443 هـ