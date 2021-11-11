لهذا السبب المهم.. احذر بدء يومك بتناول الموز!

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خبراء تغذية: شرط واحد لأكل الموز

هل تناول الموز على معدة فارغة في الصباح أمر صحي؟ هكذا يتساءل تقرير صحي مؤكداً أن الكثيرين يتناولون الفاكهة خلال وجبة الفطور. ومن بين الفواكه المفضلة لإشباع جوع الصباح؛ الموز.

وحسب موقع إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله"، يشاع في الكثير من الثقافات أن وجبة الفطور يجب أن تكون ملكية؛ لأن الجسم سيكون بحاجة إلى ما يكفي من الطاقة خلال النهار. غير أن الكثيرين لا يأكلون كثيرا في الصباح إما لغياب الشهية، أو بسبب ضيق الوقت. وبدلا من ذلك يلجأ البعض إلى الموز لتفادي الخروج للعمل على معدة فارغة.

احذر بدء يومك بتناول الموز

يحتوي الموز على نسبة كبيرة من السكر أكثر من بقية الفواكه الأخرى كالتفاح أو الإجاص، ويزود الجسم بالطاقة السريعة. لهذا يتناوله الكثير من الرياضيين أثناء اللعب أو خلال التمارين، بسبب تأثيره السريع حيث يمنحهم قوة جديدة، لكن تناول الموز وحده كوجبة الفطور ليس فكرة جيدة، حسب ما أورد موقع "تي أونلاين" الألماني، نقلا عن خبراء تغذية.

بسبب نسبة السكر في الدم

ويتجلى السبب الجوهري لعدم تناول الموز على معدة فارغة في الصباح، في نسبة مستوى السكر في الدم والتي ترتفع بداية بسرعة كبيرة ثم بعدها تنخفض بسرعة، وبعدها تأتي نوبة الجوع ومع الجوع يأتي التعب أيضًا. لذلك فإن الموز ليس فكرة جيدة للحفاظ على اللياقة حتى تصل وجبة الغداء.

تناول الموز مع الزبادي أو المكسرات

لكن هذا لا يعني أنه ينبغي الاستهانة بالموز أو التخلي عن أكله في الصباح تماماً؛ فالموز يحتوي على نسب كثيرة من فيتامين ب 6 والبوتاسيوم. فلا يمكن للمعدة معالجة كل هذه المواد الصحية بسرعة وبكفاءة وفعالية إلا إذا تم تناولها مع أطعمة أخرى.

ويشترط خبراء التغذية على من يحب تناول الموز للفطور أن يمزجه مع الموسلي أو الزبادي أو المكسرات.