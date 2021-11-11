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أكد الفنان أحمد وفيق أنها كان سعيدًا بدوره في حدوتة «أم العيال» ضمن مسلسل «زي القمر»، حيث جسد دور «عبده» وأعجب للغاية بالشخصية، موضحًا أنه سعيد بالمسلسل لأنه جاء له بعد انتهاء عملين وقرر أن يأخذ إجازة لمدة شهر ولكنه حين قرأ العمل قرر أن ينضم إليه.

وتابع وفيق خلال حواره إلى برنامج «من مصر» الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على قناة «CBC»،:« بحب المخرج اللي يشوفني غير، وقطعت شوط كبير جدًا من الارتياح وقررت مقابلة المخرجة شيرين عادل ومن أول مشهدين عجبتني الشخصية لأن الورق كان واضح، وأنا سعيد أن المخرج رشحتني في شخصية بعيدة عني تمامًا».

وأضاف وفيق : «توقعت نجاح المسلسل بمجرد قراءته، واستطاعت المخرجة شيرين عادل توصيل الرسالة في 5 حلقات لأنها شاطرة، وقلت لشيرين عايزين نكمل مسلسل بعده لأني ملحقتش أستمتع معاها بالشغل لأني هستفيد أكتر، وهي كانت سايبة مساحة للممثلين وكان في تقارب لفهم الشخصية».