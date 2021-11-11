هشام جمال يكشف «الكيمياء الفنية» مع دنيا سمير غانم

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في حلقة خاصة في العاشرة مساء غدا الجمعة من برنامج واحد من الناس، يستضيف الإعلامى دكتور عمرو الليثى، الفنان المبدع هشام جمال وفريق وندرز لذوى الهمم والاحتياجات الخاصة، للحديث عن فريق وندرز كأول فريق غنائى عربى محترف من ذوى الهمم ومن اين جاءت الفكرة.

كما تتضمن الحلقة كشف اسرار وكواليس اغنية بطل الحكاية ونفس الحروف، والكيميا الفنية التي تجمع هشام جمال ودنيا سمير غانم والتعاون بينهما في العديد من الاغاني والاعمال الدرامية الناجحة. كما يتطرق إلى إنتاجه العديد من الأعمال الفنية حيث يعتبر أصغر منتج مصري.

ويذكر ان فريق wonders، قام بانشائه وتكوينه المطرب والملحن هشام جمال الذي تبني الفكره بعد مشاركة شباب الباند هشام عادل وندي شريف وعبدالرحمن عادل معه في الاوبريت الغنائي بطل الحكايه.

ويتكون فريق وندرز من ندا وعبدالرحمن وهشام ويقدم الفريق مجموعة من أغانية.

يذاع برنامج واحد من الناس غدا الجمعة في الساعة ١٠ مساءً على شاشة الحياة.