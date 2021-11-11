«الداخلية»: ضبط 9 مصانع عشوائية لإعادة تدوير المخلفات ومصنعات لحوم دون ترخيص في الجيزة

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شنت وزارة الداخلية حملة أمنية في الجيزة، استهدفت لحماية جمهور المستهلكين، وذلك من اجل التصدى لجرائم التصنيع العشوائى وإدارة المصانع غير المرخصة.

قالت الداخلية في بيان اليوم الخميس: «في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم إدارة المنشآت الصناعية «العشوائية» التي تدار بدون ترخيص، فقد قام قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بحملة مكبرة بالتنسيق مع الجهات المعنية بنطاق محافظة (الجيزة) إستهدفت التفتيش على المصانع العشوائية والتى تدار دون الحصول على التراخيص والتى تفتقد لعوامل الأمان».

وأضافت: «وأسفرت جهودها عن ضبط 9 مصانع «لإعادة تدوير المخلفات، أدوات بلاستيكية، محركات، مواد غذائية، مصنعات لحوم»)، بإجمالى مضبوطات 923 طن مواد خام ومنتج نهائى لأدوات معدنية ومخلفات بلاستيكية وخردة حديدية مغشوشة ومقلدة ومعدة للتداول- 152،6 طن مواد خام ومنتج نهائى لمواد غذائية وحلوى أطفال مصنعه من مواد مجهولة المصدر معدة للتداول- 300 محرك بدون بيانات مجهولة المصدر وبدون بيانات وغير صالحة للإستخدام، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية»