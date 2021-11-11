أخبار عاجلة

خالد الدرندلي: خروجي من قائمة الخطيب «مفاجأة».. ورئيس الأهلي «عشرة عمري» -
عاجل | شوارع بلا جسور و1541 حالة دهس في الجنوب -
خوان براون: هدفي الفوز على الزمالك في بداية مشواري مع الإسماعيلي -
«حياة كريمة» تناقش «الصحة النفسية» بقرية الغرق بثقافة الفيوم -
قبل مواجهة الزمالك.. الإسماعيلي يصرف مقدمات عقود اللاعبين -
وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم الخشت لحصوله على المركز السادس بمسابقة «مايكروسوفت» -
برلمان الشباب في كفر الشيخ بنظم محاكاه لـ«النواب» -
عاجل | أجنحة على البحر لقيادات وزارية من حساب الزكاة -
أسامة نبيه: رفضت العمل كمدير كرة في الزمالك.. وكارتيرون فؤجي برحيلي -
رسميًا..عبد الرحمن مجدي يمدد تعاقده مع الإسماعيلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

لحماية جمهور المستهلكين ..«الداخلية» تواصل التصدى لجرائم الغش التجارى

Print
لحماية جمهور المستهلكين ..«الداخلية» تواصل التصدى لجرائم الغش التجارى لحماية جمهور المستهلكين ..«الداخلية» تواصل التصدى لجرائم الغش التجارى

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بحملة مكبرة بالتنسيق مع الجهات المعنية بنطاق محافظة (الإسماعيلية) إستهدفت ضبط القضايا والمخالفات البيئية المتنوعة.

وأسفرت جهودها عن ضبط 12 قضية متنوعة منها في مجال الطب البيطرى تم ضبط 10 منشآت معمل تفريخ ومزرعة دواجن دون ترخيص محال لتجارة الأعلاف والأسمدة والمبيدات الزراعية بإجمالى مضبوطات 1500،23 طن و270 أمبول أدوية بيطرية و45200 طائر و136،2 طن أعلاف وأسمدة ومبيدات زراعية.
كما تم ضبط ثلاجة لحفظ اللحوم مخزن مواد غذائية دون ترخيص بإجمالى مضبوطات 11 طن مواد غذائية و800 كيلو جرام لحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
خالد الدرندلي: خروجي من قائمة الخطيب «مفاجأة».. ورئيس الأهلي «عشرة عمري»

خالد الدرندلي: خروجي من قائمة الخطيب «مفاجأة».. ورئيس الأهلي «عشرة عمري»

خوان براون: هدفي الفوز على الزمالك في بداية مشواري مع الإسماعيلي

خوان براون: هدفي الفوز على الزمالك في بداية مشواري مع الإسماعيلي

«حياة كريمة» تناقش «الصحة النفسية» بقرية الغرق بثقافة الفيوم

«حياة كريمة» تناقش «الصحة النفسية» بقرية الغرق بثقافة الفيوم

قبل مواجهة الزمالك.. الإسماعيلي يصرف مقدمات عقود اللاعبين

قبل مواجهة الزمالك.. الإسماعيلي يصرف مقدمات عقود اللاعبين