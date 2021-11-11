لحماية جمهور المستهلكين ..«الداخلية» تواصل التصدى لجرائم الغش التجارى

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قام قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بحملة مكبرة بالتنسيق مع الجهات المعنية بنطاق محافظة (الإسماعيلية) إستهدفت ضبط القضايا والمخالفات البيئية المتنوعة.

وأسفرت جهودها عن ضبط 12 قضية متنوعة منها في مجال الطب البيطرى تم ضبط 10 منشآت معمل تفريخ ومزرعة دواجن دون ترخيص محال لتجارة الأعلاف والأسمدة والمبيدات الزراعية بإجمالى مضبوطات 1500،23 طن و270 أمبول أدوية بيطرية و45200 طائر و136،2 طن أعلاف وأسمدة ومبيدات زراعية.

كما تم ضبط ثلاجة لحفظ اللحوم مخزن مواد غذائية دون ترخيص بإجمالى مضبوطات 11 طن مواد غذائية و800 كيلو جرام لحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.