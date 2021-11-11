ملعب خليفة الدولى يستضيف ودية منتخب أفغانستان للسيدات مع لاعبات قطر

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استضاف ملعب خليفة الدولي، مباراة ودية بين منتخب أفغانستان للسيدات، وفريق من لاعبات قطر، نظمها الاتحاد القطري لكرة القدم، واللجنة العليا للمشاريع والإرث.

وألقت المباراة، الضوء على الأثر الفاعل لكرة القدم وقدرتها على توحيد الشعوب، وتعزيز قيم التضامن الإنساني في مواجهة التحديات.

وفي حديث لها مع موقع اللجنة العليا للمشاريع والإرث، قالت السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، مساعد وزير الخارجية: «قطر ماضية في مواقفها الإنسانية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا».

وأشادت الخاطر باهتمام المؤسسات والهيئات المحلية والدولية برعاية اللاجئين الأفغان أثناء إقامتهم في قطر، ودورها في تنظيم مثل هذه الفعالية الناجحة.

من جانبه، أكد حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، اعتزازه بالإسهام في إعداد برامج تهدف لمساندة فئات في أشد الحاجة للدعم النفسي والاجتماعي.

وقال الذوادي: «منذ وصول اللاجئين الأفغان لقطر، قمنا بتأمين أماكن إقامة مؤقتة وآمنة ضمن مقرات مخصصة لمونديال قطر، وتتوفر فيها سبل الحياة الكريمة للشباب والعائلات، وتضم حضانة للأطفال».

وتابع: «إضافة لتنظيم سلسلة من الأنشطة اليومية والتي شارك في دعمها العديد من شركاء الجيل المبهر والمتطوعون».

وأشار الذوادي إلى أن البرامج المقدمة للاجئين الأفغان تضمنت مجموعة واسعة من الجلسات على مدار الأسبوع، مثل حصص اليوجا، وتمارين اللياقة البدنية، وورش العمل الفنية، فضلًا عن جلسات الدعم النفسي والاجتماعي.