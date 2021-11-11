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موراى بعد فوزه على سينر ببطولة ستوكهولم للتنس: قادر على الفوز أمام أى لاعب

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موراى بعد فوزه على سينر ببطولة ستوكهولم للتنس: قادر على الفوز أمام أى لاعب موراى بعد فوزه على سينر ببطولة ستوكهولم للتنس: قادر على الفوز أمام أى لاعب

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أكد آندي موراي المصنف الأول على العالم سابقا، أنه قادر على التنافس في أعلى المستويات مجددا، بعد فوزه على الإيطالي يانيك سينر في بطولة ستوكهولم المفتوحة للتنس أمس الأربعاء، وهو انتصاره الثاني على لاعب ضمن أعلى 10 مصنفين عالميا في 2021.

وخضع موراي (34 عاما) لجراحة في الفخذ في 2018 و2019 ومنذ عودته من الإصابة، لم يبد قادرا على استعادة لياقته والحفاظ على مستواه الثابت الذي قاده للفوز بـ3 ألقاب في البطولات الأربع الكبرى.

وحقق موراي، المصنف 143، فوزه الأول على أحد المصنفين العشرة الأوائل خلال 14 شهرا، حين تفوق على البولندي هوبرت هوركاتش في الدور الأول لبطولة فيينا المفتوحة الشهر الماضي.

وأضاف اللاعب البريطاني في تصريحات نقلتها وكالة رويترز عقب فوزه على سينر المصنف العاشر 7-6 و6-3: أنا مقتنع بأنني يمكنني اللعب في أعلى مستوى والفوز بمباريات ضد أفضل اللاعبين في العالم.

وأضاف: «في المباريات التي أخسر بها أضغط على أفضل لاعبي العالم ويمكنني التنافس في أعلى مستوى».

وتابع: «كانت مباراة صعبة. يضرب سينر الكرة بقوة من الخط الخلفي، لذا تبادلنا الكثير من الكرات وركضت كثيرا وربما يكون هذا أفضل انتصار لي بالموسم وأريد البناء عليه».

وأردف: «إذا أردت مواصلة التقدم في التصنيف وتحقيق نتائج جيدة بالبطولات مجددا، أحتاج للفوز بمثل هذه المباريات».

وسيكون الأمريكي تومي بول المصنف 52، المنافس القادم لموراي والفوز سيقود اللاعب البريطاني لخوض الدور قبل النهائي في إحدى بطولات اتحاد المحترفين لأول مرة خلال عامين.

وواصل موراي: «لا أعرف إن كنت سأنجح هذا الأسبوع أو في بداية العام المقبل لكنني سأواصل الضغط للوصول لأبعد نقطة بالبطولات مجددا».

المصرى اليوم

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