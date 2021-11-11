أخبار عاجلة

خالد الدرندلي: خروجي من قائمة الخطيب «مفاجأة».. ورئيس الأهلي «عشرة عمري» -
عاجل | شوارع بلا جسور و1541 حالة دهس في الجنوب -
خوان براون: هدفي الفوز على الزمالك في بداية مشواري مع الإسماعيلي -
«حياة كريمة» تناقش «الصحة النفسية» بقرية الغرق بثقافة الفيوم -
قبل مواجهة الزمالك.. الإسماعيلي يصرف مقدمات عقود اللاعبين -
وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم الخشت لحصوله على المركز السادس بمسابقة «مايكروسوفت» -
برلمان الشباب في كفر الشيخ بنظم محاكاه لـ«النواب» -
عاجل | أجنحة على البحر لقيادات وزارية من حساب الزكاة -
أسامة نبيه: رفضت العمل كمدير كرة في الزمالك.. وكارتيرون فؤجي برحيلي -
رسميًا..عبد الرحمن مجدي يمدد تعاقده مع الإسماعيلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

رئيس الإسماعيلي: الأرجنتيني خوان براون يصل اليوم.. ولا نمانع بيع المحمدى للأهلى

Print
رئيس الإسماعيلي: الأرجنتيني خوان براون يصل اليوم.. ولا نمانع بيع المحمدى للأهلى رئيس الإسماعيلي: الأرجنتيني خوان براون يصل اليوم.. ولا نمانع بيع المحمدى للأهلى

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قال يحيى الكومي رئيس الإسماعيلي، إن المدرب الأرجنتيني خوان براون، سيصل اليوم الخميس إلى محافظة الإسماعيلية، من أجل الاتفاق حول توقيع العقود لتدريب الفريق الأصفر.

وأضاف الكومي في تصريحات تليفويونية: «الأمور صعبة داخل الإسماعيلي، مواجهة المقبلة ستكون مهمة».

وتابع: «هناك مدرب أحمال أجنبي مع المدير الفني خوان براون، الفترة المقبلة ستشهد تجديد عقود اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري، كما نسعى للتفاوض مع باهر المحمدي وعماد حمدي بشأن التجديد، لفرض الاستقرار الفني داخل صفوف الفريق».

وشدد: «ننتظر قرار الجهاز الفني بشأن استمرار باهر المحمدي وعماد حمدي، لا مانع من التعاون مع الأهلي بشأن انتقال المحمدي إليه».

وأوضح أن الإسماعيلي له مستحقات لدى شركة بريزنتيشن، تبلغ 45 مليون جنيه، وأنه بصدد المحاولة للحصول على هذه الأموال، وسيتم فتح حسابات في البنوك، من أجل التبرع لصالح الإسماعيلي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
خوان براون: هدفي الفوز على الزمالك في بداية مشواري مع الإسماعيلي

خوان براون: هدفي الفوز على الزمالك في بداية مشواري مع الإسماعيلي

قبل مواجهة الزمالك.. الإسماعيلي يصرف مقدمات عقود اللاعبين

قبل مواجهة الزمالك.. الإسماعيلي يصرف مقدمات عقود اللاعبين

أسامة نبيه: رفضت العمل كمدير كرة في الزمالك.. وكارتيرون فؤجي برحيلي

أسامة نبيه: رفضت العمل كمدير كرة في الزمالك.. وكارتيرون فؤجي برحيلي

أسامة نبيه يكشف تفاصيل مشادة أحداد وأوباما.. ويؤكد: «الزمالك لن يتأثر برحيل بن شرقي»

أسامة نبيه يكشف تفاصيل مشادة أحداد وأوباما.. ويؤكد: «الزمالك لن يتأثر برحيل بن شرقي»