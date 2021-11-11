رئيس الإسماعيلي: الأرجنتيني خوان براون يصل اليوم.. ولا نمانع بيع المحمدى للأهلى

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قال يحيى الكومي رئيس الإسماعيلي، إن المدرب الأرجنتيني خوان براون، سيصل اليوم الخميس إلى محافظة الإسماعيلية، من أجل الاتفاق حول توقيع العقود لتدريب الفريق الأصفر.

وأضاف الكومي في تصريحات تليفويونية: «الأمور صعبة داخل الإسماعيلي، مواجهة الزمالك المقبلة ستكون مهمة».

وتابع: «هناك مدرب أحمال أجنبي مع المدير الفني خوان براون، الفترة المقبلة ستشهد تجديد عقود اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري، كما نسعى للتفاوض مع باهر المحمدي وعماد حمدي بشأن التجديد، لفرض الاستقرار الفني داخل صفوف الفريق».

وشدد: «ننتظر قرار الجهاز الفني بشأن استمرار باهر المحمدي وعماد حمدي، لا مانع من التعاون مع الأهلي بشأن انتقال المحمدي إليه».

وأوضح أن الإسماعيلي له مستحقات لدى شركة بريزنتيشن، تبلغ 45 مليون جنيه، وأنه بصدد المحاولة للحصول على هذه الأموال، وسيتم فتح حسابات في البنوك، من أجل التبرع لصالح الإسماعيلي.