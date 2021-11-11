الأهلى يواجه جمعية الشبان المسيحيين وأسوان في دوري المرتبط رجال لتنس الطاولة

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تخوض فرق الناشئين لتنس الطاولة بالنادي الأهلي مواجهتين قويتين اليوم الخميس، ضمن بطولة الدوري الممتاز لمرتبط الرجال.

ويلعب الأهلي المباراة الأولى أمام جمعية الشبان المسيحيين بالقاهرة، وتنطلق في تمام الخامسة مساءً، ثم يواجه أسوان في تمام السابعة والنصف، وسوف تقام المواجهتان على صالة النادي الأهلي بفرع مدينة نصر.

بينما يخوض الفريق يوم الجمعة ثلاث مواجهات، تبدأ بمواجهة ألعاب دمنهور في العاشرة صباحًا، ثم لقاء الحوار في تمام الواحدة ظهرًا، ويختتم الأهلي مبارياته بمباراة طنطا في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الأولى في دوري المرتبط «رجال»، مع أندية جمعية الشبان المسيحيين بالقاهرة، وأسوان، وطنطا، وألعاب دمنهور، والحوار.

وسوف يخوض الأهلي دوري المرتبط بلاعبين من فرق تحت 19 و17 و15 عامًا بالنادي الأهلي، حيث تضم القائمة كلا من: مروان جمال، ومؤمن صلاح، وياسين وائل، وزياد الشوه، ويوسف عبدالوهاب، ومصطفى سيد زينهم، وياسين ياسر، ومحمد عبدالعزيز السيسي، وعمر هاني.

ويقود جهاز تنس طاولة الأهلي أشرف عبدالفتاح مديرًا فنيًّا، وفتحي عبده مديرًا لقطاع الناشئين، وأحمد عبدالسلام مدربًا لفريق تحت 19 عامًا، ومحمد عبدالحميد مدربًا لفريق تحت 17 عامًا، ومحمد إسماعيل مدربًا لفريق تحت 15 عامًا.