«الزراعيين» يعلن إنطلاق مارثون انتخابات إختيار النقيب وأعضاء مجلس الإدارة 30 يناير المقبل

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أعلن مجلس نقابة المهن الزراعية في اجتماعه مساء أمس الأربعاء، فتح باب الترشح للانتخابات النقابة العامة على جميع المستويات بالمحافظات بالجمهورية اعتبارًا من السبت الموافق 20 نوفمبر الحالي وحتى الخميس 25 نوفمبر على أن يجرى التصويت على الانتخابات 30 يناير 2022.

صرح بذلك الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، مطالبًا أعضاء النقابة بالقاهرة والمحافظات سرعة سداد اشتراكات النقابة بمقر النقابة العامة وفروعها، حتى يتسنى لهم المشاركة في العملية الانتخابية.

وأوضح «خليفة»، أنه تجري الانتخابات لإختيار النقيب العام ومجلس إدارة النقابة العامة ونقباء الفروع مجالس الفروع والجمعيات العمومية بالفروع، وذلك تحت إشراف قضائي كامل من بدء عملية تلقي طلبات الترشح وحتى إعلان النتائج النهائية من خلال هيئة قضايا الدولة الجهة القضائية المشرفة على العملية الانتخابية.