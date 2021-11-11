مياه «الوادي الجديد»: 83 مليون جنيه للإحلال والتجديد بالمحافظة خلال 2021 - 2022

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تفقد اللواء المهندس هشام درة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد، قطاع الشركة الوادي الجديد ويصاحبه المهندس حسام القويشتي رئيس القطاع جولة تفقدية للمقر مرورا بالادارات المختلفة من شؤون العاملين والصحة والسلامة المهنية والإدارة المالية والتجارية وخدمة العملاء بالإضافة إلى المرور على عدد من محطات المياه والصرف الصحي لمتابعة انتظام سير العمل.

وصرح دره خلال تفقده بتخصيص ٨٣ مليون جنيه وذلك لعمليات الاحلال التجديد الجزئي والكلي لمحطات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.

وأكد تقديم الدعم الكامل والتنسيق بين كافة الجهات لتيسير العمل وفقاً للجدول الزمني الذي تم وضعه للانتهاء من عمليات الاحلال والتسليم للمحطات بكافة المراكز، متناولا خلال حديثه الاستلام التدريجي للأصول وإزالة المعوقات والتوصيات بالتنسيق الدائم مع الوحدات المحلية.

كما تناول مشروعات حياة كريمة حيث ان المرحلة الأولى على وشك الانتهاء ،مشددا بالاستعجال لانجاز الأعمال بها وفقا للجدول الزمني لها لدخولها الخدمة.

كما شملت الجولة تفقد لمحطة ٣٠ يونيو للاطمئنان على سلامة العمل داخل المحطات، والتأكد من عدم وجود أي مشكلات تعوق التشغيل بصورة مثالية.

ووجه درة كلمته لجميع العاملين بالشركة والشكر على العمل الجاد القائم على الجد والاجتهاد والعمل بروح الفريق للارتقاء بالعمل المؤسسي.