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شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى الجلسة التي عقدها رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، بوزراء الدول لتسهيل عملية المفوضات فى الموضوعات الخلافية للوصول لبيان ختامي يحقق آمال الدول، حيث تقود وزيرة البيئة المصرية ووزير البيئة السويدى ملف تمويل المناخ.

وكان رئيس الوزراء البريطاني قد توجه لجلاسكو لإعطاء دفعة لمحادثات مؤتمر المناخ، حيث عرض وزراء الدول النامية والمتقدمة ما توصلت له المفوضات حتى الآن، وحث رئيس الوزراء البريطاني المجموعات التفاوضية على استمرار العمل والخروج بمخرجات حقيقية ومتوازنة لموضوعات التخفيف والتكيف .

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن تمويل المناخ يرتبط ارتباط وثيق بتحقيق انجاز يرضى احتياجات وآمال الدول في موضوعات التكيف والشفافية، والخسائر والأضرار، وتحقيق التوازن بين التخفيف والتكيف.

وتستمر فؤاد والوزير السويدي بالعمل مع ١٠ مجموعات تفاوضية للوصول إلى فرص متوافقة ومرضية وعادلة فى موضوعات تمويل المناخ وعلى رأسها هدف المناخ بعيد المدى والهدف الجديد لتمويل المناخ .

ويسعى رئيس الوزراء البريطاني لتنفيذ مزيد من المناقشات مع وزراء الدول المختلفة لدعم البيان الختامي الذي خرجت مسودته لتدعو الدول للاجتماع العام المقبل لمراجعة أهدافها المتعلقة بخفض الانبعاثات، وتعلن خططها لخفض الانبعاثات إلى صفر بحلول عام ٢٠٥٠، والاسراع في الانتقال من الوقود الاحفوري إلى مصادر الطاقة البديلة، وزيادة الدعم المقدم للدول النامية لمساعدتها على التكيف والمواجهة.