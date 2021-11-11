بيلا حديد تتصدر التريند بعد انهيارها وعائلتها بسبب زين مالك ..(القصة الكاملة)

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تصدرت عارضة الأزياء العالمية بيلا حديد تريند موقع «جوجل» بعد ظهورها في صور لها عبر حسابها على انستجرام، وهي باكية، وتتحدث عن الوحدة، إلى جانب ظهورها بـ«كانيولا» في يدها، مشيرة إلى تعرضها وأسرتها لظروف صعبة بعد انفصال شقيقتها جيجي حديد عن المغني العالمي زين مالك..فما القصة؟



حرصت عارضة الأزياء العالمية بيلا حديد، على توثيق لحظاتها الصعبة التي تعيشها حالياً، حيث نشرت عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، وهى تضع الكانيولا الطبية في يديها لتبرز لحظاتها الطبية العصيبة التي تعيشها، بالإضافة إلى دموعها التي تذرفها.



وجهت بيلا حديد رسالة لـ«ويلو سميث»، ابنة النجم العالمي ويل سميث، التي كانت قد تحدثت في فيديو لها عن وحدتها وصمودها والتنمر الذي تعرضت له بسبب شهرة والديها، وقالت بيلا حديد في رسالتها لها عبر فيديو على انستجرام: «أحبك وأحب كلامك، لقد قللت من شعوري بالوحدة وهذا هو السبب في أنني أرغب في نشر هذا الشعور بالتفكير بأنك جيد بما فيه الكفاية أو أنك غير آمن بشأن فنك، أمر طبيعي، كل البشر مختلفون، كل إنسان لديه شيء خاص وفريد ​​ليقدمه».

وأضافت بيلا حديد عبر حسابها على انستجرام: «وينسى الناس أن كل شخص يشعر بأنه ضائع، مرتبك، غير متأكد حقًا من سبب وجودهم هنا، وسائل التواصل الاجتماعي ليست حقيقية».



كانت بيلا حديد قد بدت في حالة نفسية سيئة بعد ماأثير من اعتداء المغني العالمي زين مالك صديق شقيقتها «جيجي حديد» بالضرب على والدتها، وألغت بيلا حديد، وشقيقها أنور حديد، متابعتهما لـ«زين مالك» على إنستجرام وسط تقارير تفيد بأنه تعدى بالضرب على والدتهما يولاندا حديد، كما قامت النجمة العالمية دوا ليبا صديقة أنور حديد بإلغاء متابعة زين مالك، وفقا لصحيفة «ديلى ميل» البريطانية.



وطالبت عارضة الأزياء العالمية جيجى حديد باحترام خصوصيتها وخصوصية عائلتها في أول رد فعل لها عقب أخبار انفصالها عن صديقها ووالد ابنتها المغنى العالمى زين مالك، إثر ضربه والدتها يولاندا حديد في شجار الأسبوع الماضى.

ونفى المغني زين مالك اعتداءه على والدة جيجي حديد مؤخرا، في حين طالبته أسرته بالعودة إلى لندن وعدم التواصل مع صديقته ووالدة طفلته جيجي حديد وفقا لما أوردته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.