رانيا فريد شوقي توجه نصيحة للشباب: «جرب تشتغل في بلدك قبل ما تفكر تسافر»

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كشفت الفنانة رانيا فريد شوقي تفاصيل دورها واختيارها لـ حدوتة «أم العيال» ضمن مسلسل «زي القمر»، موضحةً أنها وُضعت في قالب إما شريرة أو «بنت ناس»، وأن المخرجة شيرين عادل هي من اختارتها للدور.

تابعت الفنانة خلال حوارها إلى برنامج «من مصر» الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على قناة «CBC»، أن الناس تتصور أن الفنان لا يشعر بالمجتمع وهذا شئ خاطئ، مؤكدة أنها تربت في بيت فريد شوقي وكان والدها ينزل للناس ويسمع ويعتبر أن المجتمع رسالته وقضيته وأن الناس هي من صنعته، مشددةً على أنها مثله وتحب عمل مخزون إنساني وتلتقط الشخصيات والكلمات مما حولها بحيث تخرج عند آداء أدوارها.

لفتت إلى أن شخصية «ًصباح» التي قدمتها في المسلسل موجودة بكثرة في المجتمع، متابعة: «شخصية صباح ضايقتنى ودايمًا بسألها ليه تعملى في نفسك وعيالك كدا؟، ده مفيش أغلى من ضناك، ومدتيش فرصة لابنك يعيش حياة فيها أمل ولا مستقبل».

أضافت رانيا فريد شوقي: «عايزة أقول للشاب اللي بيحلم بالهجرة للخارج إنت جربت هنا؟ إحنا معظمنا بنشتكي إن الناس مش عايزة تشتغل. جرب الأول في بلدك وكافح واتعب قبل ما تفكر تسافر، الغربة ليها تمن وكفاية تبقى وسط عيلتك».

«من مصر» يذاع من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الحادية عشر مساء.