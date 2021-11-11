الليلة.. إذاعة حفل هاني شاكر ومي فاروق بمهرجان الموسيقى العربية

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تعرض قناة cbc العامة حفل الفنان هاني شاكر والفنانة مي فاروق، ضمن فعاليات الدورة الـ30 لمهرجان الموسيقى العربية، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، اليوم، في تمام الساعة 11:30 مساء.

يفتتح هاني، الحفل، بأغنية «بلدي يا بلدي»، بمشاركة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، ثم يقدم باقة متنوعة من أشهر أغنياته.

أما مي فاروق فتقدم عددا من الأغنيات، في مقدمتها أغنية «على عيني يا حبة عيني» للراحلة وردة، ثم «يا طير» و«قولي عملك إيه قلبي»، و«رجعنا تانى للشتا» و«يا ملاك قلبك ملاك» و«دارت الأيام».

كانت قناة cbc العامة قد عرضت خلال الأيام الماضية، حفلات الفنان مدحت صالح والفنانة عفاف راضي والفنان على الحجار والموسيقار عمر خيرت ضمن فعاليات الدورة الـ30 لمهرجان الموسيقى العربية، والتي قدموا خلالها مجموعة من أهم أعمالهم، وسط تفاعل كبير من الجمهور.