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شادي شامل يكشف أسباب غيابه عن الفن منذ عرض «العندليب»

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شادي شامل يكشف أسباب غيابه عن الفن منذ عرض «العندليب» شادي شامل يكشف أسباب غيابه عن الفن منذ عرض «العندليب»

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في حلقة خاصة من برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء السبت المقبل على شاشة قناة الحياة، يستضيف الإعلامى دكتور عمرو الليثى الفنان شادى شامل، ليكشف العديد من الأسرار حول ابتعاده عن الفن عقب بطولته لمسلسل العندليب والنجاح الكبير للمسلسل وله في اول ظهور له عبر الشاشة.

كما يكشف شادى عن تعاونه الأخير مع فريق الچيبسى كينجس في اغنية ستكون نقلة نوعية في حياته الفنية وطريقه للعالمية، ويكشف سر استقبال السفير المصرى في صربيا له بعد حفلته هناك.

كما يتناول اللقاء الكشف العديد من الاسرار والكواليس حول حياته الخاصة والمهنية.

يذاع برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء السبت المقبل على شاشة الحياة.

المصرى اليوم

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