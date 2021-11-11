حكومة الاحتلال تبدأ التحقيق في «الهروب الكبير» من سجن «جلبوع»

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بدأت لجنة التحقيق الحكومية الإسرائيلية، في حادثة انتزاع 6 أسرى حريتهم من سجن جلبوع، يوم الخميس، أعمالها بالاستماع لشهادات ضباط مصلحة السجون الإسرائيلية.

ووفق صحيفة «هآرتس» العبرية، فإن أول من سيمثل أمام اللجنة هو رئيس التخطيط اللوجستي جوندار بيركوفيتش، لتقديم معلومات عن هيكلية السجن ومخطط بنائه، على أن يدلي لاحقًا شهادته حول الحادثة.

وفي الأيام الأخيرة طالبت اللجنة الإسرائيليين بأن كل من لديه معلومات أن يقدمها لها فيما يتعلق بالحادثة سواء فيما يتعلق بفشل الحراسة، والأمن في السجون بشكل عام وجلبوع خاص أو حتى فيما يتعلق بالحادثة بشكل خاص.

ومن المتوقع أن تقدم اللجنة نتائجها الأولية لوزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومير بارليف، خلال أشهر قليلة.

وكانت المحكمة الإسرائيلية في الناصرة، استئنفت الاثنين الماضي، محاكمة الأسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم من سجن جلبوع عبر حفر نفق بداية شهر سبتمبر الماضي.

وقال الأسير يعقوب القادري، خلال فيديو انتشر في جلسة محاكمة الأسرى: «نعيش في زنازين كالمقابر».

وأضاف القادري، «أننا نعيش داخل مقابر، والوضع سيء للغاية»، مبيّنًا أنهم يعيشون بدون أكل وشرب لساعاتٍ طويلة.

وهتف قائلًا: «حريتنا فوق كل شيء، وفلسطين التاريخية كلها لنا».

وتوجه بالتحية إلى كل أهل فلسطين، رغم محاولات إسكاته وإبعاده من أمام وسائل الإعلام.

بدوره، أكّد الأسير إياد جرادات المتهم بمساعدة الأسرى الستة من داخل قاعة المحكمة، أنّه سيطلق سراحنا بإذن الله في صفقة تبادل، ونحن على ثقة بالمقاومة الفلسطينية«.

من جانبه، ذكر الأسير زكريا زبيدي باللغة العبرية، «نحن مقاتلون من أجل الحرية وسوف ننالها».

وفي أكتوبر الماضي، قدم الادعاء العام الإسرائيلي لوائح الاتهام ضد الأسرى الستة، إلى جانب 5 آخرين بزعم تقديم المساعدة لهم وإخفاء معلومات حول حفرهم للنفق.

وكان الأسرى الستة «محمود العارضة، محمد العارضة، يعقوب قادري، أيهم كممجي، مناضل انفعيات وزكريا زبيدي» عرضوا على المحكمة على «ذمة قضية فرارارهم من سجن جلبوع».