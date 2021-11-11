جيش الاحتلال :مستعدون لأي صراع محتمل مع إيران ووكلائها

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بينما تتبادل إسرائيل وإيران الاتهامات وصولًا لحرب اختراقات إلكترونية، أعلن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيف كوفاخي، أن إسرائل تستعد للتعامل مع أي تصعيد إيراني أو تهديد عسكري نووي.

حسبما نقلته وكالة «أسوشيتيد برس» اليوم، جاء ذلك خلال اجتماع عُقد بالكنيست، أضاف فيه كوفاخي، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي: «يواصل العمل ضد الأعداء»، مضيفًا إن «بلاده تسرع من وتيرة الخطط العلمية، وتستعد لصراع محتمل مع طهران ووكلائها».

وأكد كوفاخي أن إسرائيل «نفذت عمليات ومهمات سرية في جميع أنحاء الشرق الأوسط خلال العام الماضي».

جاءت تصريحات رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بعد سلسلة من غارات جوية في سوريا، استهدفت مواقع عسكرية قال جيش الاحتلال أنها «مرتبطة بإيران».

ونفذت تل أبيب مئات الغارات الجوية في سوريا على مدى الأعوام الماضية، بحجة أنها تعتبر وجود «ميليشيات إيرانية» على حدودها الشمالية خطا أحمر.

الأمر الذي تكرر في الجنوب اللبناني بحجة وجود عناصر «إرهابية»

وطالما كرر مسؤولون بجيش الاحتلال الإسرائيلي، أن إسرائيل لن تسمح بوجود «إيراني» على حدودها يهدد أمنها، في إشارة إلى «حزب الله» اللبناني.

كما كرر المسؤولون الإسرائيليون على مدى الأشهر الماضية معارضتهم إجراء محادثات نووية مع طهران، معتبرين أن على المجتمع الدولي اتخاذ مواقف أكثر صرامة تجاه هذا الملف.