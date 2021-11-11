3 وفيات و138 إصابة بكورونا في قطاع غزة

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أعلنت وزارة صحة حماس في غزة، صباح يوم الخميس، عن تسجيل 3 حالات وفاة، و138 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بعد إجراء 774 فحصا مخبريا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة، خلال موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أنّ نسبة التعافي بلغت 333 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

ولفتت إلى أن إجمالي تراكمي للمصابين 185417 إصابة، والحالات النشطة 2385 حالة، وإجمالي المتعافين 181422 حالة، الوفيات 1610 وفيات.

وأوضحت أنّ إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 79 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 57 حالة.

ونوهت إلى أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 1606760 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 488658 شخصا.

وقالت جامعة (جونز هوبكنز)، الأمريكية، إن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 251 مليونا و402 ألف و787 حالة.

وأوضحت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني صباح اليوم الخميس، أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و72 ألفا و46 وفاة.

وأفادت بأن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 46.7 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 34.3 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بحوالي 21.9 مليون حالة.