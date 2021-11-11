إسرائيل تسجل 6 وفيات و489 إصابة جديدة بفيروس كورونا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، يوم الخميس، تسجيل 6 حالات وفاة، و489 إصابة جديدة بـ«كورونا»، خلال آخر 24 ساعة، بعد فحص 75،409 عينة مخبرية.

وبحسب الوزارة، فإن العدد التراكمي للمصابين بلغ 1،336،027، من بينهم 6،390 حالة نشطة.

وأفادت بأن عدد الحالات الخطيرة 146، منهم 114 حالة حرجة، و102 موصولين بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما بلغ عدد الوفيات 8136.

وقالت جامعة (جونز هوبكنز)، الأمريكية، إن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) حول العالم، ارتفعت إلى 251 مليونا و402 ألف و787 حالة.

وأوضحت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني، صباح اليوم الخميس، أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و72 ألفا و46 وفاة.

وأفادت بأن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 46.7 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 34.3 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بحوالي 21.9 مليون حالة.