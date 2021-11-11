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رسالة جديدة من لمليوني مواطن ومقيم بسبب لقاح كورونا (تفاصيل)

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رسالة جديدة من السعودية لمليوني مواطن ومقيم بسبب لقاح كورونا (تفاصيل) رسالة جديدة من لمليوني مواطن ومقيم بسبب لقاح كورونا (تفاصيل)

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وجه وكيل وزارة الصحة ، عبدالله بن مفرح عسيري، رسالة لمليوني مواطن ومقيم في المملكة.

وقال وكيل الصحة، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بـ«تويتر»، الخميس، إن «الموجة الحالية من كورونا في أوروبا سببها انخفاض التغطية باللقاح خاصة في شرق القارة العجوز»، مشيرًا إلى أن حوالي مليوني مواطن سعودي ومقيم ممن أعمارهم 12 سنة فأكثر لم يحصلوا على الجرعة الثانية حتى الآن، موجهًا رسالة لهم: «نرجوكم تقدموا واحصلوا على الجرعة الثانية من أي لقاح معتمد».

وأضاف وكيل الصحة: «كونوا سببا في استكمال الميل الأخير من هذه الرحلة الشاقة».

وأعلنت وزارة الصحة في وقت سابق، إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية، تضمنت تسجيل 38 حالة إصابة مؤكدة وتعافي 59 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 49 حالة، أمس الأربعاء.

وبينت الإحصائية أن إجمالي الإصابات في المملكة حتى أمس الأربعاء بلغ 549060 حالة، وحالات التعافي 538049 حالة، وتسجيل يوم أمس حالة وفاة واحدة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 8807 حالة في المملكة.

أتاحت المملكة العربية السعودية- منصف أكتوبر الماضي الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا لبعض الفئات.

وتصدر وسم #الجرعة_الثالثة قائمة التريند في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بالمملكة، حيث استفسر فيه المغردون عن الفئات التي ستحصل على هذه الجرعة.

وبحسب وزارة الصحة السعودية فإن الفئات المستحقة هم زارعو الأعضاء، والمصابون بفشل كلوي مزمن، وأصحاب الأمراض المزمنة، ومن تجاوز عمره 60 عاما، وأصحاب المهن ذات المخاطر، ومن بينهم الممارسون الصحيون.

المصرى اليوم

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