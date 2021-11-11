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سفير بالفلبين يلتقي بوزير خارجيتها

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دوي انفجارات قوية في صنعاء بعد غارات التحالف

أفادت وسائل إعلام يمنية وعالمية عن سماع دوي انفجارات قوية في أنحاء العاصمة اليمنية صنعاء في أعقاب غارات جوية شنتها طائرات التحالف...

c8709071bd.jpgأبها :الوطن
f240d6b32d.jpg06 ربيع الثاني 1443 هـ

الحوثي يصفي السجناء وينهب أموال أسرهم

كشف مصدر أمني في العاصمة اليمنية (صنعاء) عن دفن الميليشيات الحوثية، ليلة الاثنين الماضي، عددا من المعارضين والإعلاميين والرافضين...

icon-byline.pngأبها: سلمان عسكر
icon-clock.png05 ربيع الثاني 1443 هـ

صمت أمريكي والحوثي يقتحم السفارة

بعد أيام من اختطاف الميليشيا 3 من موظفي السفارة الأمريكية بصنعاء، وبعد قيامها قبل حوالي ثلاثة أسابيع باختطاف 22 آخرين، معظمهم يعملون...

icon-byline.pngصنعاء: الوكالات
icon-clock.png05 ربيع الثاني 1443 هـ

أول امراة تقترب من رئاسة السويدية

قدم ستيفان لوفين استقالته، من رئاسة الحكومة السويدية الأربعاء، بعدما شغل المنصب لسبع سنوات، وهي خطوة كانت متوقعة منذ...

icon-byline.pngكوبنهاجن: الوكالات
icon-clock.png05 ربيع الثاني 1443 هـ

الوطن السعودية

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