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عسير تستعد لاستقبال الزوار

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عسير تستعد لاستقبال الزوار عسير تستعد لاستقبال الزوار
أنهت أمانة منطقة عسير ممثلة في بلدية الساحل تجهيز وتأهيل الواجهة البحرية بساحل منطقة عسير على البحر الأحمر لاستقبال الزوار وعشاق التنزه البحري.

وأشار رئيس بلدية الساحل ناصر الشهراني إلى أنه هُيِّئت 88 جلسة شاطئية, وهُيِّئ الممشى البحري على امتداد الواجهة، بعرض 20 متراً، كما أُعِيدت زراعة المسطحات الخضراء التي تصل مساحتها إلى 200 ألف متر مربع، إضافة إلى تأهيل وصيانة منطقتَي الألعاب للأطفال وتسوية وتجهيز رمل الشاطئ، مبيناً أنه خُصِّص أكثر من 100 فرد من القوى البشرية لتنظيف وصيانة وتعقيم الواجهة بشكل مستمر.

وتجذب واجهة عسير على البحر الأحمر آلاف الزوار خلال موسم الشتاء لتوفر جميع الخدمات مثل أماكن الجلوس والمسطحات الخضراء ودورات المياه والإضاءة، إضافة إلى مسجد جامع تبلغ مساحته حوالي 3 متر مربع.

ويتكون المشروع من كورنيش خرساني ومرسى لليخوت "مارينا"، ونادٍ لليخوت، ونادٍ للطيران الشراعي، ومتحف بحري، ومدينة للألعاب، ومدينة مائية، ومضمار للسباقات، ومراكز تجارية، ومطاعم ومقاهٍ، وملاعب رياضية، وجلسات متنوعة داخل الحدائق.


الوطن السعودية

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