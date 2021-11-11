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نفى الناقد الفني طارق الشناوي ما تردد مؤخرًا من شائعات حول اعتزال الفنان عادل إمام وتوقفه عن التمثيل تمامًا.

وقال «الشناوي» في برنامج «التاسعة» المذاع على القناة الأولى في التليفزيون المصري، مساء الأربعاء، إن «كتير بسمع ويُقال عادل إمام اعتزل، ماعتزلش ما بينزلش من البيت بسبب كورونا، وهو ثروة قومية لازم نحافظ عليه، وإحنا حريصين على صحته مش عايزين ولا احتمال 1% يمرض، وهو بيختار التوقيت لما الدنيا تكون أفضل».

في سياق متصل، أشار الناقد الفني إلى أن «الفنان لطفي لبيب لم يعتزل التمثيل بشكل نهائي لكنه ابتعد عن أدوار «الأكشن» فقط»، مشيرًا إلى أنه «قالها بخفة ظل (اعتزلت الأكشن فقط) يعني الحركة عشان صحيًا».

واستكمل: «الشائعات تملأ الحياة الفنية رغم أننا في زمن تكذيب الشائعة أسهل، مرة طلعوا شائعة عن موت عبدالعظيم عبدالحق وطلع مع الفنان سمير صبري في برنامج (النادي الدولي) وكذّب الشائعة، زمان الشائعة كانت قاسية وصعب تكذيبها لكن حاليًا قادر على تكذيبها وبإمكانك أن تأتي بالفنان في برنامج ليكشف حقيقة الشائعة».

وأوضح الفنان أنه لم يقصد كلمة الاعتزال، وذلك بعدما انتشر خبر اعتزاله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال «لبيب» في مكالمة هاتفية لبرنامج «مساء dmc» إنه «لا يوجد ممثل يعتزل في الدنيا، إنما هناك أوضاع صحية قد تحد من إمكانياته أو تتحكم بها، حالتي الصحية لم تعد كما السابق، وأصبت بجلطة حددت إمكانياتي».

واستكمل أنه يحب التمثيل جدًا إلى جانب عشقه لجمهوره ولذلك من الصعب أن ينسحب بهذا الشكل.

وتابع: «كان عملي يمتد لـ 20 ساعة في اليوم، إلا أن ذلك لم يعد باستطاعتي، لكنني أعمل على قدر طاقتي حالياً، وحينما يستعديني مخرج، ويستغل هذه الطاقة البسيطة، أوافق».