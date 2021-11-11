سقوط هارب من 3 أحكام بالإعدام والمؤبد في قضايا قتل والشروع فيه بأسيوط

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تمكنت أجهزة الأمن، اليوم الخميس، من ضبط حاصل على دبلوم بأسيوط، هارب من 3 أحكام مقضي فيها بالإعدام والسجن المؤبد بقضايا قتل والشروع فيه.

وردت معلومات لأجهزة الأمن، في إطار خطة قطاع الأمن العام لمواجهة وضبط الخارجين على القانون والهاربين من تنفيذ الأحكام وخاصة متعددي الأحكام، تفيد بأن حاصلا على دبلوم، مقيما بدائرة مركز أسيوط، مطلوب التنفيذ عليه في 3 جنايات «قتل وإتلاف» محكوم عليه فيها بالإعدام، و«قتل عمد» محكوم عليه فيها بالإعدام، و«شروع في قتل» محكوم عليه فيها بالسجن المؤبد، ترك محل إقامته واستأجر شقة بدائرة مركز أبنوب.

باستهداف المتهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن أسيوط تمكنت قوة أمنية من ضبطه، واتخاذ الإجراءات القانونية.