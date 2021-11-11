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«قومى المرأة» ينعى الفنانة جاذبية سرى

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«قومى المرأة» ينعى الفنانة جاذبية سرى «قومى المرأة» ينعى الفنانة جاذبية سرى

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نعى المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص الحزن والآسى الفنانة الراحلة جاذبية سري .

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ حزنها لفقدان رمز من رموز الفن ورائدة من رائداته التي وثقت تاريخ وأحداثها والتحديات التي واجهت النساء والضغوط الاجتماعية.


جدير بالذكر الفنانة جاذبية حسن سري كانت تشغل أستاذة في كلية الفنون الجميلة، وُلدت في 11 أكتوبر 1925 في حي بولاق. أقامت ما يزيد عن سبعين معرضًا فنيًا لرسوماتها في العالم العربي وأوروبا والولايات المتحدة. عملت سري كمدرسة تربية فنية بمدارس المعلمات العليا، ثم مدرسة بالمدارس الثانوية الفنية؛ ومدرسة بالمعهد الخاص بالمنيل والمعهد الفرنسي بالقصر العيني؛ وأستاذة التصوير سابقًا بكلية التربية الفنية بجامعة حلوان حتى عام 1981؛ وأستاذة التصوير السابق بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بين عامي 1981 و1982.

وشاركت سري في العديد من المعارض الخاصة والجماعية منها: متحف الفن الحديث عام 1953؛ وأتيلية القاهرة عام 1959؛ ومتحف المانسترلي 1962؛ وصالون الفنون الجميلة عام 1965؛ وقاعة المعهد الثقافى الألمانى 1970؛ وجاليري لاباليت بلو بباريس عام 1970؛ وجاليرى مركز الفنون بمونتريال كندا عام 1973؛ وقاعة جماعة الفن الحديث ببرلين الغربية عام 1976؛ وجاليري الأكاديمية المصرية بروما عام 1980؛ وجاليري سلطان بالكويتعام 1984؛ وجاليري مشربية بالقاهرة عام 1989؛ وقاعة إخناتون (1) بمجمع الفنون بوزارة الثقافة بالقاهرة عام 1994.

المصرى اليوم

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