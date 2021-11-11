خبراء الأمن السيبراني:زيادة مخاطر الهجمات الالكترونية علي الأشخاص والمؤسسات بعد كورونا

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اكد خبراء الامن السيبراني ان هناك زيادة ملحوظة في معدل الهجمات الالكترونية خاصة بعد انتشار فيروس كورونا خلال عام 2020 و اتجاه العديد من المؤسسات و الاشخاص الي الاعتماد علي الانترنت و استخدام الاجهزة في اتمام الاعمال او استكمال الدراسة عن بعد ، حيث يسعي المهاجمين الالكترونيين لفرض سيطرتهم علي العديد من المؤسسات والشركات والافراد ومستخدمي الانترنت بهدف سرقة أو تشفير البيانات والمعلومات الخاصة بهم من أجل الحصول علي الاموال وقد زادت هذه الهجمات بنسبة عالية خلال جائحة كورونا

أكد حسام سيدني، المدير الاقليمي لشركة فايراي لمنطقة الخليج وبلاد الشام وافريقيا: إن الهجمات السيبرانية تتزايد بشكل أكثر حيث نرى هجمات الفدية تحتل المرتبة الأولى على صعيد الشرق الأوسط وفي الإمارات كذلك .وقال: نعمل علي خدمة المستخدمين، حيث أن كافة المستخدمين لديهم انترنت يستخدمونه في الهاتف والبريد الالكتروني، من خلال تقديم الخدمات للعملاء في القطاعات المالية والبنكية، بالإضافة إلى قطاعي النفط والغاز، من خلال منصة "مانديانت للحماية المتقدمة" حيث نقدم الحلول لجميع القطاعات كخدمة وهي التوجه الجديد في صناعة الأمن السيبراني من جميع الجهات لأن العملاء والمستخدمين لم يعدوا بحاجة المزيد من التطبيقات والمنتجات لأنهم يشترون العديد من المنتجات ومازالوا يعانون من عمليات الاختراق و خطر الهجمات السيبرانية.

وأضاف: إن بعض الهجمات تأتي من عدة دول مختلفة، حيث أن جائحة زادت من عدد الهجمات خلال الجائحة نتيجة انتقال العديد من العمال إلى تطبيق سياسات العمل عن بعد، حيث أن هذه السياسات دفعت العديد من الشركات في التوجه نحو تبني التحول الرقمي وبالتالي تغير سياستها الأمنية وكيفية العاملين التعامل مع البيانات الموجودة على شبكة الشركة.



ومن جانبه قال راي كافيتي نائب مدير أتيفو نتوركس الشرق الأوسط وأفريقيا: فإننا نقود المحادثة حول اكتشاف الهوية والاستجابة وهي فئة جديدة تندرج تحت مظلة منع الهجمات القائمة على الهوية واكتشافها، وانه مع نماذج العمل المختلطة تأتي مخاطر أمنية، بينما اضطرت المؤسسات إلى رفع مستوي مجال الأمن السيبراني، حيث يستغل المهاجمون القوى العاملة الموزعة للدخول إلى شبكة المؤسسة او الشركة، وكان هذا هو سبب العديد من اختراقات الشبكة، مما أدى إلى هجمات برامج الفدية وأنواع أخرى من الهجمات الإلكترونية والابتزاز. من خلال اعتماد حلول الأمن السيبراني التي تركز على اكتشاف الاختراقات وإخراج الهجمات عن مسارها قبل أن تصبح مشكلة، يمكن للشركات أن تظل قادرة على المنافسة وتضمن عدم تعطيل عملياتها.

ولا تزال بيانات الاعتماد واحدة من أكثر أنواع البيانات طلباً من قبل المهاجمين، حيث تستغل ما نسبته 60% من مجمل هجماتهم، وذلك وفقاً لتقرير "فيرزون" للتحقيق في خرق البيانات لعام 2021.



ومن جانبه أكد محمد النقيب، المدير الأول الإقليمي للمبيعات لـ "فورس بوينت" في مصر وبلاد الشام، انه بعد الأحداث التي رافقتها الجائحة من كمية الأشخاص والمؤسسات التي بدأت وعملت عن بعد ومن خلال الانترنت، مما أدى على ظهور مخاطر بنسبة 250%. مما دفع المؤسسات والهيئات توجه على أن الأشخاص يرغبون في العمل من الكل مكان وفي أي وقت كان. وهذا ما يجعلنا أن نتعايش مع الحياة الجديدة التي فرضتها جائحة كورونا، فالمساوئ التي رافقت الجائحة، ان المخاطر والهجمات الالكترونية قد زادت على هذه المؤسسات

وأضاف النقيب، توجهنا نحو المخاطر والتهديدات الأخيرة دائماً تعلمنا مما يدفعنا إلى إبداء النصيحة لعملائنا وشركائنا من أجل معرفة تفادي هذه الهجمات وحماية أنفسهم، فقد زادت الهجمات الالكترونية بنسبة 250%، حيث أن 90% من مسؤولي أمن المعلومات في الشركات والمؤسسات الحكومية والبنوك بدأوا في التركيز بشكل أكبر على أن ميزانية الأمن السيبراني جزء لا يتجزأ من ميزانية أمن المعلومات ككل، للحفاظ علي بياناتها أمنة.

ومن جانبه كشف عماد فهمي مدير هندسة النظم لشركة نتسكاوت، اننا نعمل علي تحليلات استقصاء البيانات من خلال مهمتنا والتي تمكن في حماية المؤسسات والشركات من خطر الهجمات و الاختراقات السيبرانية، كما أننا نعمل علي تقديم حلول لحماية العالم بأسره من مخاطر الالكترونية ومن مثل هذا النوع من الهجمات، والتي تحدث العديد من الاضرار للشبكات و المؤسسات المستهدفة. ونفعل ذلك من خلال عدة حلول منها حلول التعرف وتصيد هجمات حجب الخدمة الموزعة والتصدي لها.