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سؤال برلماني عاجل حول «الإغلاق المفاجئ لمركز سموم المنصورة»

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سؤال برلماني عاجل حول «الإغلاق المفاجئ لمركز سموم المنصورة» سؤال برلماني عاجل حول «الإغلاق المفاجئ لمركز سموم المنصورة»

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طالبت الدكتورة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب باستدعاء عاجل إلى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان إلى البرلمان للرد على مبررات قرار الإغلاق المفاجئ لمركز السموم بالمنصورة، الذي يخدم ملايين المواطنين في 5 محافظات بوسط الدلتا.

وقالت النائبة أمل سلامة في طلبها، الخميس، إن «حالة من الخوف والهلع سيطرت سكان محافظات الدقهلية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد، بعد قرار الإغلاق والإخلاء المفاجئ لمحتويات مركز السموم بالمنصورة الذي يعالج حالات التسمم التي تؤدى إلى الوفاة».

وأوضحت أن «المركز يقدم خدمات العلاج طوال أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة، حيث يستقبل حالات التسمم الغذائي الحاد، ولدغات العقارب والثعابين، والتسمم بالمبيدات الزراعية والمنزلية، والتسمم بغاز أول أكسيد الكربون، والتسمم بالعقاقير المهدئة، وتناول الأطفال المواد الكاوية ومنظفات المنازل، وجرعات الدواء الزائدة، وعلاج حالات التسمم بأقراص «الغلة» السامة، فضلا عن إجراء تحاليل لجميع أنواع المخدرات والمشروبات الكحولية، كما يقوم مركز السموم بخدمة الرد على استفسارات المواطنين في أي وقت من أي مكان على مستوى الجمهورية».

وأكدت النائبة أمل سلامة أنها بصدد التقدم بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لـ«استدعاء الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، لاستيضاح أسباب إغلاق مركز السموم بالمنصورة، وإخلاء المبنى الذي تم تأسيسه عام 2004، من الأجهزة والمعدات والأطباء والصيادلة والتمريض والإداريين والعمال، ووقف قرار أمانة المراكز الطبية المتخصصة لحين إيجاد المكان البديل المناسب، قبل أن تتفاقم الأزمة وتتحول إلى كارثة تهدد حياة ملايين المواطنين، في ظل عدم وجود مركز بديل لعلاج السموم في 5 محافظات يعيش بها أكثر من 25 مليون مواطن».

المصرى اليوم

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