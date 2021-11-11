مصرع سائق إثر انقلاب سيارة «ربع نقل» بالشرقية

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لقي سائق مصرعه، الخميس، إثر انقلاب سيارة ربع نقل، حال اصطدامها بحاجز خرساني بمنتصف الطريق الإقليمي بالقرب من نزلة الجمهورية بنطاق ودائرة مركز شرطة بلبيس.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة بالقرب من نزلة الجمهورية بمنتصف الطريق الإقليمي بدائرة مركز شرطة بلبيس.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين انقلاب سيارة ربع نقل حال إصطدامها بحاجز خرساني بمنتصف الطريق الإقليمي بالقرب من نزلة الجمهورية بنطاق دائرة مركز شرطة بلبيس، ما أسفر عن مصرع قائد السيارة.

جرى نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى بلبيس المركزي، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.