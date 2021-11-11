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تراجعت اللجنة الموقتة بنادي الزمالك برئاسة حسين لبيب عن موقفها ضد الإعلامي والمعلق الرياضي مدحت شلبي الذي سبق وقدمته اللجنة ضده شكوي وأصدرت بيانا رسمي طالبت بإيقافه بعد عبارته الشهيرة «معلول خط الزغلول».

ولم يمر سوى ساعات قليلة عن قرار نقابة الإعلاميين بمعاقبة مدحت شلبى ومنعه رسميا من التعليق على المباريات حتى نهاية العام إلا وقامت اللجنة بمصالحة مدحت شلبي على الهواء مباشرة وقام عضو اللجنة طارق جبريل القائم بأعمال المدير المالي بإجراء مداخلة هاتفية مع شلبي في تحد لمشاعر جماهير الزمالك.

وعلق عضو لجنة الزمالك على العديد من الأمور الإدارية والفنية الخاصة بنادي الزمالك وتعليقه على مباراة القمة أثناء مداخلته التي أثارت استياء جماهير الزمالك وطالبت حسين لبيب بتفسير لتصرف طارق جبريل.